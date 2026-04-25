全港戲院日｜有市民趁平票價多年後再睇戲　內地客專程撐《夜王》

今日（25）是「全港戲院日2026」，全港商業戲院劃一票價30元。早前預售電影票時，不少院線需排隊，網上售票系統一度繁忙。



有市民指已30多年沒有入戲院看電影，由於退休有閒暇，且有戲票優惠便入場。談及日後會否繼續捧場，他認為現時新演員太少，加上經濟問題，不會多入戲院。



今日（25）是「全港戲院日2026」，全港商業戲院劃一票價30元。（吳美松攝）(吳美松攝)

內地旅客得悉優惠 首次在港入戲院看電影

今日旺角兩戲院除早場仍有空位外，其餘時段多近滿座或已滿座，最多場次的是港產片《夜王》（導演版）。

有內地旅客專程為了優惠，到位於旺角朗豪坊的GALA Cinema看電影。周小姐及張小姐兩人都是第一次來港看電影，周小姐在網上得知今日是「全港戲院日」，並在朋友推薦下選擇看《夜王》（導演版）。

她們今早來港，除了看電影外，暫未有其他行程。周小姐又認為，「全港戲院日」這類優惠「越多越好」。

張小姐（左）和周小姐（右）今早從深圳來港，知道有優惠遂來港看電影。（吳美松攝）

黃先生今日與太太入場觀看台灣電影《大濛》，他指以前因工作忙碌，因此已30多年沒到戲院看戲，今日知道有優惠，「咪參與下」。（吳美松攝）

有市民為戲票優惠 30年多年後重返戲院

黃先生今日與太太入場觀看台灣電影《大濛》，他指以前因工作忙碌，因此已30多年沒到戲院看戲。他約半年前退休，今日知道有優惠，「咪參與下」。

黃先生周三（22日）已來到戲院購票，指當時有約30人排隊，在職員協助下購票順利。至於日後會否多入戲院，他搖頭指應該不會，一是經濟因素，二是香港新演員少。

黎先生即日來回惠州看《夜王》（導演版），他認為有優惠可吸引更多人來消費，自己則會視乎是否有電視吸引才來。（吳美松攝）

內地客專程睇《夜王》加長版

至於旺角百老匯戲院，今早約20、30人購票或等候入場。來自內地惠州的黎先生今日專程為看《夜王》（導演版），因屬加長版，還原上映版已刪去的鏡頭。

他指甚少來港看電影，試過來港觀看在內地未有上映的電影。他表示，不知道今日購票有優惠，而且看完電影便會回惠州。黎先生認為有優惠可吸引更多人來消費，自己則會視乎是否有電影吸引才來。