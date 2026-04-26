網傳廣華醫院出「欠款信」附二維碼索$150藥費　院方籲勿輕信繳費

又有詐騙新手法！近日有網民在社交平台發文，指在沒有使用醫管局服務的情況下，收到來自「廣華醫院」的「欠款信」，要求繳付150元欠款藥費，並附上轉數快二維碼。信件使用白色信封紙，並印有醫管局及廣華醫院的標誌。廣華醫院今（26日）表示，會按既定程序發出各項服務付款提示及郵寄紙本賬單，呼籲市民切勿就來歷不明的可疑信件，提供任何個人資料及繳費。



有網民在為交平台Threads發文，附上一封來自「廣華醫院」的欠款信，要求繳付150元欠款。（Threads截圖）

有網民在為交平台Threads發文，附上一封來自「廣華醫院」的「欠款信」，要求繳付150元欠款藥費，並在信中附上轉數快二維碼。從帖文上傳的圖片所見，該信件使用白色信紙，上方印有醫管局及廣華醫院的標誌，以及中英文名稱，像真度高。

不過，該名網民發現多個疑點，並指出醫院一般而言「睇前畀診金，拎藥前畀藥費」；另外，信中寫上清付款項的日期為本月20日，惟信封面卻寫上本月22日寄出，不禁讓他生疑，「如果真係騙案，未免太有心機了吧；但唔係騙案，又未免太低級錯誤！」

網民見狀在帖文下留言，指「醫院催繳帳單唔係白色」，又建議他直接透過醫管局官方應用程式「HA Go」繳款，不用理會信件。

廣華醫院提醒市民，切勿就來歷不明的可疑信件提供任何個人資料及繳費。（資料圖片）

廣華醫院籲勿就來歷不明的可疑信件繳費

廣華醫院發言人表示，醫院會按既定程序發出各項服務付款提示及郵寄紙本賬單，醫管局應用程式「HA Go」會員更可透過流動應用程式收到繳費通知及查閱賬單，市民可透過醫院管理局網站了解有關繳費的詳情。

發言人提醒市民，切勿就來歷不明的可疑信件提供任何個人資料及繳費。如有疑問，可致電廣華醫院電話2332 0400查詢，或透過查閱「HA Go」了解繳費詳情。