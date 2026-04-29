魔雪奇緣Olaf小白AI雪人現身迪士尼　英偉達技術研發造價790萬

香港迪士尼度假區行政總裁施保添昨日（28日）在業績發布會中，帶同《魔雪奇緣》（Frozen）角色小白（Olaf）走至台前會見傳媒，小白更向台下觀眾揮手說「Hello」打招呼。翻查資料，該AI機械人由英偉達Warp框架開發，英偉達創辦人黃仁勳今年3月16日亦曾在GTC大會帶同小白亮相，據報造價約790萬港元。



香港迪士尼樂園公布，研發部門運用強化學習科技，為小白「施展魔法並賦予生命」，旅客由5月上旬起，有機會在園內魔雪奇緣世界與小白偶遇，小白將以阿德爾王國特別親善大使的身份，以標誌性笑容及招牌小碎步與大家見面。



香港迪士尼4月28日舉行業績發布會，香港迪士尼度假區行政總裁施保添（右一）帶同小白外形的AI機械人會見傳媒。（倪清江攝）

小白邊走邊向台下觀眾揮手，說「Hello」打招呼，其後站在台前擺「甫士」讓觀眾拍照。（倪清江攝）

旅客由5月上旬起，有機會在魔雪奇緣世界與小白偶遇。（香港迪士尼圖片）

華特迪士尼幻想工程研發部門透過運用強化學習科技，為小白「施展魔法並賦予生命」。（香港迪士尼圖片）

Olaf小白5月上旬起現身魔雪奇緣世界任特別親善大使

香港迪士尼公布，華特迪士尼幻想工程研發部門透過運用強化學習科技（Reinforcement Learning）的新一代機械人技術，為雪人小白（Olaf）「施展魔法並賦予生命」。旅客由5月上旬起，有機會在魔雪奇緣世界與小白偶遇，小白將以阿德爾王國特別親善大使的身份與大家見面。

香港迪士尼指，這位可自由走動的機械人角色小白，將在阿德爾居民的陪同下，在阿德爾森林不定時現身。旅客除了可目睹他標誌性笑容及招牌小碎步，亦能與他聊天互動，感受他無窮的好奇心。

阿德爾港畔餐廳及極光糖果屋，亦分別準備充滿當地風味的特色佳餚及全新主題甜品。（香港迪士尼圖片）

阿德爾港畔餐廳及極光糖果屋，亦分別準備充滿當地風味的特色佳餚及全新主題甜品。（香港迪士尼圖片）

英偉達創辦人黃仁勳3月中曾帶同小白亮相 造價約790萬港元

其實香港迪士尼昨日（28日）舉行業績發布會期間，香港迪士尼度假區行政總裁施保添帶同小白外形的AI機械人會見傳媒。當時小白邊走邊向台下觀眾揮手，說「Hello」打招呼，其後站在台前擺「甫士」讓觀眾拍照。

翻查資料，小白今年3月29日已率先在巴黎迪士尼樂園登場，而英偉達創辦人黃仁勳今年3月16日在GTC大會已帶同小白亮相，由英偉達Warp框架開發，能自主維持平衡，具備極高的互動智慧，例如通過識別對話者的年齡，調整說話風格，當時更有報道指，該小白機械人造價約790萬港元。

香港迪士尼樂園度假區營運副總裁祈力德（Alex Clifton，左）及華特迪士尼幻想工程首席研發工程師（Dawson Dill，右）分享研製小白故事。

精品店售全新音樂盒及獨家小白夏季系列紀念品

香港迪士尼又指，阿德爾小鎮鐘樓旁的滴答精品店已準備主題商品，包括播放小白最愛歌曲的全新音樂盒、香港迪士尼獨家小白夏季系列紀念品。阿德爾港畔餐廳及極光糖果屋，亦分別準備充滿當地風味的特色佳餚及全新主題甜品。

小白將以阿德爾王國特別親善大使的身份與大家見面。（香港迪士尼圖片）

小白將以阿德爾王國特別親善大使的身份與大家見面。（香港迪士尼圖片）

香港迪士尼20周年慶典限定活動今年6月7日完結

香港迪士尼續指，由今年5月17日起，大探險家亨利爵士及他的好拍檔阿拔，首次步出迷離大宅與旅客見面，分享他們引人入勝的探險故事。他特別將調皮的小猴子阿拔，交託予新結識的動物學家朋友夏洛特照顧，兩人將結伴在迷離莊園四處探索，旅客亦有機會在園區內與他們相遇。