長洲公眾碼頭活春宮片廣傳　六旬男女稱是片中人　認有違公德候判

網上早前流傳一對男女，在長洲的公眾碼頭的長凳上作出淫褻行為的影片，兩名年過六十的男女被捕並承認是片中人，兩人被控「作出有違公德的行為」罪，今（28日）在東區裁判法院提堂時認罪，他們稱因飲了酒已犯案。主任裁判官張志偉把案件押後至5月12日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。兩名被告分別准以500及300元現金保釋。



兩名被告依次為：馬麗卿（女，62歲，收銀員）及吳濤明（男，63歲，海員）分別被控1項作出有違公德的行為罪，指他們於控於或約於2025年10月29日，在香港新界長洲海傍街長洲公眾碼頭作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為。

兩名被告涉在長洲碼頭一帶作出有違公德的行為。（資料圖片）

兩名被告馬麗卿及吳濤明在東區法院認罪候判。

淫褻影片在長洲居民群組廣傳

案情指，在2025年10月29日下午，一段片段在長洲居民的通訊群組內廣傳。片中可見一對男女正作出淫褻行為。當時女方張開雙腿，躺在長椅上，男方坐在其正前方，先後把頭部和左手貼近女方的下身私處，當時至少有一名途人經過。

兩被告被捕均承認是片中人

經調查後，兩名被告在同月31日分別被捕。雙方均在警誡下承認是片中人，並指出因為飲了酒而犯案。

案件編號：ESCC1057/2026