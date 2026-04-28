開業8年悦品酒店・荃灣5.11結業　華潤隆地早前購入擬建學生宿舍

2018年10月開幕悦品酒店・荃灣，提供583間客房，設6種不同房型，並提供會議室、美容院等多種設施。酒店今（28日）在社交平台宣布，將於下月11日結束營業，感謝顧客一直以來的支持。



酒店前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初以5.28億元購入全幢大廈，並用6年時間改建及翻新成酒店。《香港01》今年3月報道，華潤集團旗下華潤隆地以9.53億元購入該酒店，據悉打算將物業改造為學生宿舍，預期提供超過900個宿位。



悅品酒店・荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。（吳美松攝）

悅品酒店・荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。（吳美松攝）

悅品酒店・荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。（吳美松攝）

悅品酒店・荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。（吳美松攝）

2018年完成物業翻新開業 提供583間客房

葵涌青山公路443至451號悅品酒店・荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。酒店提供583間客房，設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。低層地下及高層地下提供餐飲服務，配有會議室、美容院和健身室等設施。

悅品酒店・荃灣在社交平台Facebook表示，酒店將於2026年5月11日結束營運。（Facebook截圖）

酒店Facebook公布結束營運 5月11日之前繼續接受客房預訂

悅品酒店・荃灣在社交平台Facebook表示，酒店將於2026年5月11日結束營運，在此之前，將繼續接受客房預訂。酒店衷心感謝顧客一直以來的支持，並指悦品度假酒店・屯門及悦品海景酒店・觀塘將一如既往提供款待。

前身為工廈紅A中心 鄧成波家族2012年買入後改裝為酒店

翻查資料，悦品酒店・荃灣的前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初，以5.28億元向恆隆地產購入全幢大廈，並用6年時間將大廈進行改建及翻新成酒店。《香港01》今年3月報道，華潤集團旗下華潤隆地以9.53億元購入位於葵涌青山公路的悅品酒店．荃灣。據悉，集團計劃將物業改造為學生宿舍，預期提供超過900個宿位。