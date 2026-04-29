保聯：疫後私營醫保開支飆逾六成 　日間醫療程序急增

香港保險業聯會委託香港理工大學專業及持續教育學院老齡化和醫療管理研究中心進行的「疫情後醫療通脹的決定因素：香港私人醫療保險索償數據分析」研究周二（28日）公布，研究發現於2019至2023年間，整體醫療開支錄得超過六成的驚人升幅，年均複合增長率達雙位數。增加開支的核心原因並非醫療服務單價，而是住院保障計劃的索償頻率大幅上升近七成，尤其與日間醫療程序的急增有直接關係。



（左起）香港保險業聯會（HKFI）醫療保險協會主席黃素欣女士、HKFI醫療保險可持續發展專責小組副主席李紫蘭女士、HKFI行政總監劉佩玲女士、理大專業及持續教育學院（PolyU CPCE）院長阮博文教授、PolyU CPCE老齡化和醫療管理研究中心總監方玉輝教授、PolyU CPCE高級講師關進傑博士。（香港保險業聯會圖片）

是次研究分析了逾1,000萬宗住院及門診索償紀錄，全面比較疫情前後（2019年與2023年）的索償頻率、每宗平均帳單金額及總醫療開支，並從人口特徵、保單類型、醫療網絡等維度深入剖析結構性變化。反映出香港私人醫療保險市場的醫療開支及保費正面對令人關注的上升趨勢，若未能及早採取有效措施，市場的長遠可負擔性與可持續性將受到嚴峻挑戰。

平均索償金額僅溫和上升 但住院索償頻率增68%

研究指出，香港私人醫療保險市場在疫情後的醫療索償開支大幅上升，且已連續多年錄得雙位數增長。若趨勢持續，將會對僱主及個人的保費負擔能力、保險公司的經營壓力和公營醫療系統的間接受壓帶來嚴重影響。

相比之下，每宗住院索償的平均賬單金額僅溫和上升，反映整體開支增長並非由單價急升所帶動，而是由索償頻率，特別是日間醫療程序所驅動。

數據顯示，整體住院索償頻率於四年內大幅上升68%，中低金額索償（約5,000至15,000港元）的個案增加約八成，大額索償（10萬港元以上）的宗數亦上升超過一倍。不過，病房及膳食費的索償宗數增幅不足三成，反映增長主要來自日間醫療程序，而非傳統住院。

理大專業及持續教育學院院長阮博文教授表示，疫情過後，整體醫療保險索償每年均錄得雙位數的升幅，倘若趨勢持續，將會對僱主及個人的私營醫療保險負擔能力，構成嚴重問題。（香港保險業聯會圖片）

腸胃鏡檢查、病毒疣索償頻率增

2023年住院索償頻率最高的病症依次為消化系統疾病（如胃炎、十二指腸炎）、病毒疣及病毒性疾病。在消化系統疾病索償中，腸胃鏡檢查佔了相當大比例。研究亦發現，診斷檢查項目的理賠頻率大幅上升。

門診保障計劃的整體索償頻率，因普通科求診次數減少而輕微下跌。但數據顯示，消費者正明顯轉向收費較高的專科及治療服務。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲強調，醫療開支飆升是整個社會需要共同面對的挑戰。她呼籲市民審慎善用醫療保險，確保資源用於真正有需要的病人身上。（香港保險業聯會圖片）

求診中醫專科醫生個案顯著加加

求診普通科醫生的宗數減少近兩成，平均索償金額不足400港元。求診中醫師、物理治療師的索償宗數，均顯著上升約四成。求診脊醫的索償宗數，更顯著上升近七成。而求診專科醫生、脊醫及物理治療師的索償金額，平均介乎600至逾900港元，遠高於普通科水平。

研究指出，在人口老化及慢性病趨增的背景下，愈來愈多人患有可由物理治療師及中醫有效管理的慢性疾病，此趨勢相信難以逆轉。

研究亦比較不同保單類型的索償差異，結果顯示團體保單及網絡醫生能有效控制開支。其中，團體保單的住院平均索償金額，較個人保單低約四成；門診方面更比個人保單低約一半。選用網絡醫療服務提供者的住院平均索償金額，亦較非網絡提供者低逾四成。

女性索償頻率較高 男性平均住院費較高

此外，醫療開支隨年齡顯著上升，隨著香港人口持續老化，醫療開支壓力將進一步加劇。研究結果顯示，75歲或以上組別的平均賬單金額最高。雖然女性索償頻率高於男性，但男性的平均住院費用較高。

研究結果顯示，私營醫療保險業界的醫療開支，以及相關保費將呈現相當令人憂慮的增長趨勢。個人、僱主、保險公司、醫療服務提供者及政府極需攜手合作，共同制定未來路徑，以確保香港私營醫療保險市場的長期可負擔性及可持續性。