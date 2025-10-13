夾公仔店東主遭人刺傷左腰致左腎被割除　無業漢否認傷人案開審

無業漢涉在街頭衝突中用刀刺傷一名夾公仔店東主的左腰，店東因傷及左腎，需緊急把左邊腎臟切除。無業漢否認有意圖而傷人罪，案件今(13日)在高等法院開審。事主供稱，當日有朋友致電叫他到旺角，他到步後發現朋友正與另一伙人爭執，提及金錢及賭錢問題，他期間曾與被告推撞，並覺左腰被人「拮」了一下。



被告陳皆錡，53歲，報稱無業。他被控於2022年10月3日，在旺角通菜街139號地下外，意圖使鄧爾恆身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

被告見事主曾大叫關你乜事

事主鄧爾恆(36歲)透露，他在旺角經營夾公仔店。案發日晚上收到友人電話，著他到旺角通菜街一餐廳。他於晚上11時半到達餐廳外，並問朋友發生何事。這時有3名不認識的男子走近，被告大聲謂：「關你乜事呀，你唔識我呀。」被告又自稱是「皆錡」。

鄧聽到對話談及金錢及賭錢

與被告同行一名穿紅衣人說：「你邊位呀，你唔X識我，我叫生果勇。」鄧未有回應。致電鄧的朋友上前和眾人談話。鄧指當時聽到他們對話涉及金錢和賭錢。

與被告打架時覺左腰被刺

鄧上前了解事件，之後演變成他和被告碰撞。被告推開鄧，鄧還手推被告，兩人繼而打架，互相拳打對方。期間，鄧左腰突然感到痛楚。他當時看不到發生何事，但感到「被嘢拮咗」。

拾手錶後無法站穩

他指當時打到「火紅火綠」，未有感到劇痛。惟鄧之後彎腰拾起跌在地下的手錶時，發現傷口流血。鄧開始未能站穩，一名在場朋友上前扶著鄧，又指鄧流血甚多。朋友按著鄧的傷口，陪他乘搭的士到醫院。

左腎被割除後身體變差

鄧到醫院急症室時接受治療，發現他左腰有刀傷。由於傷及左邊腎臟，需接受緊急手術切除其左腎。鄧指，左腎被切除後，他身體較之前差，易感到疲倦。此外，他需到醫院覆診，檢查腎功能。

