夾公仔店東主被刺腰致左腎被割　未看到發生何事　無業漢脫傷人罪

夾公仔店東主應朋友要求到旺角，到步後發現友人與一群人在爭執，東主與對方一名無業漢爭執推撞時，東主腰部被插一刀，最後因左腎受傷需要割除。無業漢因而被控有意圖而傷人罪，他否認指控受審。事主作供時稱當時打架至「火紅火綠」，他曾感到腰部被「拮」，卻未看到發生何事，之後才見到流血。陪審團今(21日)在高等法院退庭商議約兩個小時後，一致裁定無業漢罪名不成立。



被告陳皆錡，53歲，報稱無業，被控於2022年10月3日，在旺角通菜街139號地下外，意圖使鄧爾恆身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。

事主鄧爾恆(白衣, 中)稱與被告陳皆錡推撞時覺左腰被拮了一下。(朱棨新攝)

到步見被告3人走近

36歲的事主鄧爾恆早前供稱，他在旺角經營夾公仔店。案發當晚，他收到友人電話，著他到旺角通菜街一餐廳。他晚上11時半到步，並問朋友發生何事。這時包括被告在內的3名男子走近，被告大聲謂：「關你乜事呀，你唔識我呀。」被告又自稱是「皆錡」。

言談中提及金錢及賭錢

與被告同行、一名穿紅衣的男子則謂：「你邊位呀，你唔X識我，我叫生果勇。」鄧未有回應。他見友人上前和這干人等對話，言談中聽到他們提及金錢和賭錢。

覺腰部痛楚但看不到如何發生

鄧之後上前了解事件，最終演變成衝突，他和被告發生碰撞，兩人互相推開對方，繼而打架。期間鄧左腰感到痛楚，但看不到發生何事，只是感到「被嘢拮咗」。他指當時打架致「火紅火綠」，未有感到劇痛，至他要彎腰拾起跌在地下的手錶時，發現傷口流血，且未能站穩，在場朋友即扶起他並送他入院。

左腎切除後身體轉差

鄧到醫院急症室接受治療，當時他左腰的刀傷傷及左邊腎臟，需接受緊急手術切除其左腎。鄧指，左腎被切除後，他身體較之前差，易感到疲倦。此外，他需到醫院覆診，檢查腎功能。

案件編號：HCCC427/2023