宏福苑｜有單位堆滿鄰居雜物 卓永興稱搜索工作所致 已致歉
撰文：吳美松
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大埔宏福苑大火災民近日陸續獲安排上樓執拾，居民崔先生昨日（28日）重返宏昌閣30樓住所單位時，發現單位竟淪為「垃圾崗」，單位內驚現煙蒂、口罩及飲品殘渣，雜物堆積如山，高度超過其1.9米身高。政務司副司長卓永興今日（29日）在電台節目指，有關雜物屬其鄰居所有，在救援時搬出單位，「我哋認為個情況係唔好嘅」，已向居民致歉，相關部門會協助清理。
卓永興稱情況欠妥 已致歉 涉事居民已聯絡警方
卓永興在商台節目《在晴朗的一天出發》中，被問到崔先生單位堆滿雜物的情況時，他指據其初步了解，在救援期間，因崔先生鄰居有寵物不見，需要尋找，救援人員遂將單位內物品搬至公眾地方。他續指「我哋認為個情況係唔好嘅」，已向有關居民致歉，而居民亦已與警方接觸，相關部門稍後會協助該名居民清理雜物。
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會否有第三次機會上樓？ 稱會統整居民訴求、經驗再考慮
至於宏志閣上樓安排與其餘7座相若，卓永興指，宏志閣居民早前已曾上樓執拾，今次再獲安排，若要再多一次上樓，則要視乎7座情況，政府會統整居民訴求，總結經驗後再考慮未來工作。宏志閣上樓期間，每日開放6至7層，卓永興指因宏志閣有𨋢，考慮居民或因而「多嘢搬」，故每日開放層數較少，希望減少擠塞情況。
執拾時間須保持一致性 難再延長
目前每戶可逗留單位執拾3小時，名額限四人。他指，政府需「8座一齊睇」，因此上樓安排需保持一致性；如宏志閣居民上樓「再長啲時間」，整個上樓日子會拉長。
卓永興強調，上樓安排，連宏志閣在內涉及1900多戶居民，可說是「非常大行動」，政府需顧及公平性、可操作性及效率方面。他指，明白不同居民有不同想法，目前已有不同措拖照顧各方面需要，如居民有意見，可透過一戶一社工反映。
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