私人駕駛教師執照2026｜332個教車師傅牌5.11起申請　附詳細資訊

私人駕駛教師執照2026｜教車師傅牌｜運輸署今日（30日）公布，將由5月11日上午9時起接受申請新私人駕駛教師執照共332個，5月29日下午五時截止。運輸署發言人指，已完成私人駕駛教師執照的定期檢討，並詳細檢視學習駕駛人士對私人駕駛教師駕駛訓練的需求，今次按機制簽發新執照旨在確保私人駕駛教師供應充足，以應對駕駛訓練的需求，同時維持市場競爭。332個教車師傅牌如何申請？香港如何考教車師傅？一文看清。



香港如何考教車師傅？

考試流程：

1.向運輸署遞交申請

2.運輸署向申請人發出「申請書覆函」及「申請編號」

3.以抽籤方式決定申請人考試次序

4.按抽籤序號邀請合資格的申請人參加考試

5.參加筆試

6.筆試合格後參加路試

7.合格可獲發相關執照

私人駕駛教師執照2026有幾多名額？

私人駕駛教師組別/新簽發執照數目公眾配額（個）/新簽發執照數目駕駛教師配額（個）

第一組別：私家車及輕型貨車/160/54

第二組別：公共小巴、私家小巴、公共巴士及私家巴士/37/13

第三組別：中型貨車、重型貨車及掛接式車輛/51/17

私人駕駛教師執照公眾配額申請資格是什麼？

任何具備以下條件的人士均符合公眾配額的申請資格：

．持有私家車及輕型貨車（車輛類別代號1及2）的有效正式駕駛執照，並且在緊接申請的日期之前已一直持有相關駕駛執照最少六年；以及

．持有公共／私家小巴和公共／私家共巴士有效正式駕駛（車輛類別代號4、5、9及10）（只適用於申請第二組別私人駕駛教師執照）；或持有中型貨車、重型貨車及掛接式車輛有效正式駕駛執照（車輛類別代號18、19和20）（只適用於申請第三組別私人駕駛教師執照），並且在緊接申請的日期之前已一直持有相關駕駛執照最少三年；以及

．在緊接申請日期前的五年內沒有就《道路交通條例》（第374章）第36、36A、37、39、39A、39B、39C、39J、39K、39L、39O(1)或39S條所訂的罪行被定罪；以及

．在緊接申請日期前的兩年內沒有就《道路交通條例》（第374章）第38條所訂的罪行被定罪；以及

．是香港永久性居民身份證的持有人，或香港永久性居民身份證以外的香港身份證持有人，並且不受任何逗留條件所規限（《入境條例》（第115章）第2(1)條所界定的逗留期限除外）。

私人駕駛教師執照駕駛教師配額申請資格是什麼？

．必須先具備公眾配額申請資格

．持有下列組別的有效私人駕駛教師執照；

第一組別私人駕駛教師執照的申請人須持有第二及／或第三組別的有效私人駕駛教師執照；

第二組別私人駕駛教師執照的申請人須持有第一及／或第三組別的有效私人駕駛教師執照；

第三組別私人駕駛教師執照的申請人須持有第一及／或第二組別的有效私人駕駛教師執照；及／或

．持有代表指定駕駛學校或專利巴士公司給予駕駛訓練的第一組別、第二組別及／或第三組別的有效受限制駕駛教師執照；及／或

．在緊接申請日期之前的三年內曾持有代表指定駕駛學校或專利巴士公司給予駕駛訓練的第一組別、第二組別及／或第三組別的受限制駕駛教師執照。

私人駕駛教師執照點申請？

申請人可於運輸署網頁下載各組別及配額的「申請人須知」，詳細了解不同配額的申請資格，按自身情況遞交相應申請；

．在五月十一至二十九日期間，使用已啓用數碼簽署功能的「智方便+」帳戶或有效數碼證書，經指定網上平台填寫及遞交網上申請表格。未登記「智方便+」的申請人應盡早辦理。接獲申請後，申請人將收到短訊確認申請編號；

．申請人須符合相關組別及配額的申請資格，同一組別（不論公眾或駕駛教師配額）只可遞交一份申請。逾期遞交者將不受理；

．如申請超出個別組別及配額擬發出的執照數目，運輸署將抽籤決定處理申請先後次序（詳情另行公布），按序核實申請人的資格及安排參加駕駛教師考試；

駕駛教師幾時考試？

．駕駛教師考試預計最快於七月展開，運輸署會個別通知合資格的申請人；及

．如執照全數發出，餘下的申請將不獲受理。