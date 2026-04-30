電子煙法例｜直擊加熱煙民金鐘斷正　控煙酒辦：早上已兩宗檢控

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，由今日（30日）起生效，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙及草本煙，即使隨身攜帶亦屬違法。衞生署控煙酒辦人員早上在金鐘海富中心一帶巡查，並派發宣傳單張，其間人員發現一名男煙民在吸食加熱煙，即場作出檢控，同時沒收其涉違例管有的另類煙產品。



衞生署控煙酒辦公室主任林民聰指，截至早上11時許，已在金鐘一帶發出兩張定額罰款通知書，涉管有另類煙產品。他強調今日起如發現有關違法行為，人員會即時票控，不會事先勸喻。



一名男子食加熱煙剛好遇控煙酒辦宣傳，遭「斷正」。（黃寶瑩攝）

控煙酒督察其後將該名男子帶到海富中心內進行票控程序。（黃寶瑩攝）

今早約10時，衞生署控煙酒辦人員在金鐘海富中心一帶巡查，並派發禁電子煙的宣傳單張，當時行人天橋有數名煙民，橋底則有十多人，人員分別向他們派發傳單。其間，有人員發現其中一名男煙民在吸食加熱煙，隨即上前截查。涉事男子見有人員走近時，神情錯愕，一度表示不知道新法例今天生效。控煙酒督察其後將該名男子帶到海富中心內進行票控，並沒收其煙機。該男子全程配合。有關宣傳行動持續約個多小時。

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，由即日起生效，金鐘寫字樓一帶，仍可見煙民手持另類煙產品。(黃寶瑩攝)

至中午12時許，控煙酒辦人員亦已離開，現場一帶又多了放午飯兼放「煙break」的「打工仔」，有約十多名煙民在該處吸煙，有零星人士吸食電子煙。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰（中）。（黃寶瑩攝）

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衞生署控煙酒辦公室主任林民聰指，截至早上11時許，在金鐘一帶共進行了兩宗票控，發出兩張定額罰款通知書，均涉管有另類煙產品。他強調，由今日起如發現任何人管有另類煙產品，人員會即時票控，不會事先勸喻。

他續指，由於現時法例並不涵蓋煙機，所以若其設備的煙機和煙彈能分拆，便會只沒收其煙彈。他亦表示，控煙酒辦未來會在不同地方繼續執法，並會選擇人流多的地方巡查，但不會透露具體地點。

除了控煙酒辦外，其他部門如警方、海關等也會執法。另外，若在非吸煙區吸食電子煙，則會同時被發兩張告票。由於新法例涵蓋遊客，被問及對新法例會否影響旅客來港意欲的看法，他則回應指旅客不是為了吸食電子煙而來港。

另外，內地五一黃金周將至，屆時將有大批旅客到港，未熟悉新法例的內地旅客或會誤墮法網。林民聰稱，控煙酒辦會與海關及旅發局合作，在各口岸、旅客諮詢中心展示新法例宣傳品。另於深圳市衞健委及口岸辦協助下，在口岸內地範圍設電子屏幕介紹香港新措施，希望令內地旅客及早知道新法例內容。

由今年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，屆時任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。輕則罰款3,000元，若超出指定數量，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。