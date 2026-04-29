電子煙法例｜直擊可公開吸另類煙最後一日　煙民：日後會在家食

新一階段控煙措施明日（ 4月30日）起生效，任何人不得在公眾地方管有另類煙用物質，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶亦屬違法，輕則被票控罰款3,000元，若超出指定數量最高可被罰款5萬元及監禁6個月。



今日（29日）下午，街頭仍有不少人食另類煙。有另類煙煙民表示，日後會在家食煙，已就新法例購入少量加熱煙支作存貨，又有人笑稱外遊時會食加熱煙。亦有人表示，日後會轉回食傳統香煙，苦笑「可以嘅話直情唔食啦，但戒唔到啊嘛」。



新一階段控煙措施明日（30日）起生效，任何人禁止於公眾地方管有另類煙用物質，即煙彈、加熱煙支和草本煙，但未有禁帶吸食器。（黃寶瑩攝）

新一階段控煙措施明日（30日）起生效，任何人禁止於公眾地方管有另類煙用物質，即煙彈、加熱煙支和草本煙。（黃寶瑩攝）

金鐘海富行人天橋三至四成煙民吸食加熱煙或電子煙

可以合法吸食另類煙的最後一日下午，在金鐘海富中心附近的行人天橋仍有不少打工仔吸另類煙。記者目測，有三至四成煙民吸食加熱煙或電子煙。

可以合法吸食另類煙的最後一日下午，在金鐘海富中心附近的行人天橋仍有不少打工仔吸另類煙。（林遠航攝）

加熱煙煙民：一開始應該捉得好嚴 真係唔敢帶出街

不願上鏡的煙民王先生（化名）吸食加熱煙已有數年，稱當初是為了避開傳統煙的氣味而轉食電子煙，坦言「食唔返真煙」，日後會轉為在家吸加熱煙，外出時則不吸食，又預計法例生效初期執法嚴格，「一開始應該捉得好嚴，真係唔敢帶出街。」他又透露因法例將生效，早前儲備了「少量」加熱煙支存貨，料日後將更難買，價錢亦更貴。

對於新法例，王先生認為長遠對社會是好事，但對煙民來說，選擇無疑變少，笑言「可能整整下真係唔食囉」。王先生不清楚新法例無禁止管有煙機，但即使如此，亦無意帶加熱煙到辦公室後樓梯吸食，惟身邊不少加熱煙民有此打算。

新一階段控煙措施明日（30日）起生效，任何人禁止於公眾地方管有另類煙用物質，即煙彈、加熱煙支和草本煙。（黃寶瑩攝）

煙民陳先生（化名）已吸煙數十年，稱日後會轉回食傳統香煙。（林遠航攝）

煙民回頭吸傳統煙 預計每日買煙花費多一倍

不願上鏡煙民陳先生（化名）則表示，日後會轉為食傳統煙，「無辦法㗎，無理由冒違法風險，分分鐘俾人拉。」陳先生稱已吸煙數十年，預計日後要多花一倍錢食煙，苦笑「可以嘅話直情唔食啦，但戒唔到啊嘛，唔係食多食少嘅問題」。

可以合法吸食另類煙的最後一日下午，在金鐘海富中心附近的行人天橋仍有不少打工仔吸另類煙。（林遠航攝）

吸煙的女人：食唔返傳統煙 或會索性戒煙

有女煙民表示，加熱煙味道較傳統煙少，「食唔返真煙」，未來或會留在家吸食或索性戒煙。對於新法例，她表示「無嘢係好㗎呢到」，又質疑當局是為了稅收而禁另類煙，「（加熱煙）都係煙草，只不過加咗發熱片咋嘛」，不介意當局徵稅。她們笑言會當少食煙「慳錢」，日後或會飲啤酒或做運動代替減壓，又笑稱可能外遊到日本或內地時，會抽加熱煙。