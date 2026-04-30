殺校｜中學合併方案設首三年免死一次兼增資助　延長減叩門位安排

適齡學生減少，中小學界陷入縮班殺校潮，教育局再出招鼓勵學校合併，合併後首三個學年，如9月中一核准班數首次未達兩班，可獲「免死金牌」一次，豁免申請發展方案，除此之外，該級別於三年高中階段，補足每年一班額外資源，即變相有兩班資源。



另外，中一級每班只限一個「重讀位」取錄叩門生的試行安排，會延長三個學年至28/29學年。



教育局再出招鼓勵中學合併。(資料圖片)

繼續去年5月公布「中學規劃未來路向優化安排」後，教育局今日向學校發通告公布新修訂，當中新增措施鼓勵學校合併。

當局指，中學合併後首三個學年，如在9月點升學生人數後，中一核准班數首次未達兩班，該校可豁免申請發展方案，而該級別在三年高中階段，會獲教育局補足一班額外資助，確保學生能在高中時接受廣而均衡的高中課程。如在過渡期內或過渡期後，該校在其後年的9月「點人頭」時，中一核准班數再次下調至一班，則須申請發展方案。

意味合併校首三年有一次「免死金牌」，並以開辦不足一班的人數，獲得教育局兩班的資助。有關過渡安排只限中一級，若中一級以外，有其它級別只獲批一班，辦團和學校仍須為其餘級別的學生申請發展方案。

「4班變5班」申請計劃延續

另外，有兩個試行措施繼續延長，包括開辦4班中一的學校可申請擴至5班，先導計劃由2027年度起，延長3年至2029年，每年度最多可獲批限額維持5個；至於減「叩門位」試行安排，即中一級每班只限一個「重讀位」取錄叩門生，會延長三個學年至28/29學年。