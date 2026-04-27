李家超母校五邑工商總會學校陷殺校　校方申與41網耀山學校合併

教育局上月公布，下學年有15間小學獲派「0班」，面臨殺校，其中一間是李家超母校、小一40校網深水埗五邑工商總會學校。校方向家長發通告指，計劃明年新學年（2027/28學年）起，跨區與屬同一辦學團體的九龍城耀山學校合併。合併後，將以41網、九龍仔耀山學校為主校舍，校內現有學生則留在五邑工商總會學校完成小學課程。校方又指，方案正待教育局批准，預計5月下旬會有結果。



下學年有15間小學獲派「0班」、面臨殺校，其中一間是李家超母校五邑工商總會學校。（資料圖片／梁鵬威攝）

下學年有15間小學獲派「0班」、面臨殺校，其中一間是李家超母校五邑工商總會學校。（資料圖片／梁鵬威攝）

合併後以耀山學校為主校舍 現有五邑學生留在現校舍完成小學課程

校方今日（27日）在校網上載辦學團體五邑工商總會總監督、五邑工商總會學校校監甄文輝早前向家長發出的通告，指總會致力為屬下學校提供穩定的教育環境，經審慎討論及與教育局磋商，擬安排五邑工商總會學校與另一屬校耀山學校於下學年起合併。

甄文輝續稱，計劃合併後，將以耀山學校為主校舍，校內現有學生則留在現時校舍完成小學課程。

五邑工商總會學校學生3月18日如常上課。（資料圖片／梁鵬威攝）

等教育局5月下旬公布申請結果後進一步交代詳情

甄文輝又說，總會將與教育局緊密合作，善用各項支援措施，包括額外津貼及教師人手過渡安排，並會一如既往，將學生福祉放於首位，專注提升教學質素。他期望，合併可獲教育局審批和支持，將於教育局5月下旬公布申請結果後，進一步交代詳情。

甄文輝又指，兩校有長期互相交流，包括共同推動課程發展、教師培訓及多元學習活動；合併將有助發揮雙方優勢，向學生提供更全面且豐富的教學，亦有更大規模的學習社群，讓學生有更多成長與互動的機會，以培養協作、創新及正面的價值觀。

九龍仔耀山學校於1950年創校，屬小學41校網。(學校Facebook圖片)

耀山學校過往在統一派位多數會派兩班

翻查《小學概覽2025》，耀山學校今學年全校僅6班，每級一班。耀山學校位於名校林立的小學41網，範圍包括九龍城及九龍塘，是罕有學額求過於供的小學校網，該校過往在小一自行派位階段收生不太理想，但在統一派位多數會派兩班，不過部分家長最終不會前往註冊，但通常可開到至少一班。