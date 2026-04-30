消委會踏台測試｜PHL三級凳最安全　與港產紅A同奪5星（附總評）

用踏台提取高處物品是家居日常，惟若安全程度不足會導致意外及受傷。消委會今日（30日）公布的測試評測市面12款踏台樣本，售價為介乎85元至999元不等，結果發現在產品設計特徵、尺寸、材料和物理性能要求方面，只有「PHL」樣本完全符合歐洲標準。根據消委會評分表，有3款樣本取得5星好評，除了「PHL」，港產「紅A」腳踏櫈便榜上有名，零售價約176元，至於「天馬TENMA」的便携式折叠踏台總評最低，只取得兩星。



消委會4月30日發布新一期報告，評測市面12款踏台樣本。（消委會文件截圖）

消委會從生活用品店、百貨公司、文具店等購入12款踏台樣本，包括8款可摺疊踏台，售價介乎69元至999元，以及4款不可摺疊踏台，售價介乎85元至176元，再參考歐洲踏台標準EN 14183測試，項目包括產品設計特徵、尺寸、材料和物理性能要求。

只有PHL樣本完全符合歐洲標準

為減低使用者失平衡和跌倒的風險，踏板和平台等應提供足夠空間站穩，同時應確保踏台的結構堅固平穩。歐洲標準就踏台不同位置的尺寸、傾斜角度及堅固性等，均訂定了明確的規格要求。測試結果發現，只有PHL的樣本完全符合歐洲標準；其他樣本在梯級間距、梯級和平台的闊度和深度、傾斜角度，均有出現不符合標準的情況。

消委會參考歐洲踏台標準EN 14183進行測試。（消委會文件截圖）

三款樣本鉸鏈不夠穩固、兩款鋼鉸鏈銷不達標

歐洲標準並要求踏台的梯級和平台必須具備防滑的表面，踏台的支腳和底部亦應具有防滑性能材料，以通過防滑性能測試。測試結果發現，Snoopy樣本的平台表面光滑，缺乏防滑設計，不符合標準。

歐洲標準要求鉸鏈，應能牢固地連接踏台的支腳，而鋼鉸鏈銷的直徑不應小於5毫米，以確保鉸鏈銷具備足夠強度能長期使用。測試結果發現，POLYWISE、Snoopy及天馬TENMA樣本的鉸鏈不夠穩固；而Hailo及BEKVÄM樣本的鋼鉸鏈銷直徑分別是4.87毫米和4.94毫米，稍為低於標準不小於5毫米的要求。

Hasegawa樣本梯級間距之間的偏差相對較大，約58毫米。（消委會文件截圖）

共5款樣本不通過載荷測試 出現破損或永久變形

踏台一般由不同的物料製成，歐洲標準因應不同的物料而訂定相應要求，以確保其物理性能足以支撐使用者，其中標準要求踏台的鋁製部份，厚度應不小於1.2毫米。測試結果顯示，Hasegawa鋁製梯級和平台量得的厚度均為1.11毫米，稍微小於標準。

消委會並進行垂直靜載荷測試，當中天馬TENMA及潮族居家用品POLYWISEh的樣本，在測試期間出現破損，另有3款樣本測試後出現超過0.5%的永久撓度變形，包括BIG RHINO Kikkerland、POLYWISE及Snoopy。

潮族居家用品POLYWISE樣本測試時，平台／座位多處出現損壞。（消委會文件截圖）

天馬TENMA樣本測試時，平台／座位出現損壞。（消委會文件截圖）

消委會發現POLYWISE和 new ocean沒有在產品標籤或網店中，提供最高承重的資料，另外也有部份樣本以中、英文詳細說明注意事項，包括正確使用方法等。消委會建議供應商應提供清晰易明的中英文說明，向消費者提供安全使用的資訊。

消委會8點購買及使用踏台建議

1. 選購時詳細檢查產品，確保開合順暢、鉸位及結構堅固；



2. 某些小凳的設計與踏台相似，應細閱標籤資料以了解該產品是否能用作踏台；



3. 使用前細閱標籤資料和說明書，例如最大承重、使用方法、注意事項等；



4. 每次使用前檢查踏台，確保性能良好，沒有損壞或變形、鏍絲或鉸鏈等沒有鬆脫、 金屬部件沒有生鏽；



5. 在地面平坦的地方使用踏台。避免在潮濕或光滑的地面上使用；



6. 使用踏台時，雙腳應平放於踏台平台；



7. 如需使用踏台搬運物件時，應確保使用者體重及負重的總和不超過踏台聲稱的最大承重；



8. 收藏時，應置於陰涼乾燥和兒童不能接觸的地方。



港產紅A踏腳櫈取得消委會5星好評。（網上圖片）

各廠商回應︰

BEKVÄM的的分銷商回應消委會指，已審視內部事故報告及評估大量產品樣本，並未發現結構合規問題，亦未曾接獲相關的事故報告，相信消委會的測試樣本僅屬個別偏離生產標準的樣本，並指其產品已通過相關歐洲標準測試。

BIG RHINO Kikkerland的進口商回應消委會指，產品以美國標準進行測試，認為其產品符合美國的要求，並提交2015年的測試報告。

POLYWISE的製造商回應指，其產品高度是基於不同使用場景的市場定位，供 消費者按實際需求選擇，並非安全性能指標，不影響正常使用安全，又指其同類產品已通過第三方實驗室的80公斤承重測試，可滿足日常使用需求。