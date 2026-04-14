消委會年接1500食肆投訴　有食客入座時限到被趕　用平台優惠爭議

消委會今日（14日）公布最新一期《選擇》月刊，提到近年來每年都接獲超過1,500宗涉及食肆投訴，屬全部投訴類別之冠。其中兩個個案，涉及職員提供有關優惠的資訊有誤、入座時間限制欠清晰告知。消委會呼籲業界提升資訊準確性和透明度，包括菜式描述、收費及入座安排等。



消委會今日（14日）公布最新一期《選擇》月刊，提到近年來每年都接獲超過1,500宗涉及食肆投訴，屬全部投訴類別之冠。（資料圖片／圖中非涉事餐聽）

用平台優惠要預繳付款惹爭拗 食肆職員涉提供錯誤資訊

其中一宗投訴指有西餐廳與網上平台合作推出「雙人下午茶套餐優惠」，經平台預約可享298元優惠價，另有加一服務費。顧客預約時因毋須即時付款，曾兩度向餐廳查詢，均獲告知可到店付款。惟到店用膳後結帳時，方被告知優惠需在預訂時以預繳形式付款方可使用。最終顧客支付正價，事後向消委會投訴。餐廳檢視後，承認職員提供了錯誤資訊，同意退回差價99元。

限時入座60分鐘未獲告知 食客不滿夠鐘即被「驅趕」

另一宗投訴則涉及入座時間爭議，有顧客在餐廳用餐後，留在座位用手機稍作休息。其後有職員告知其入座時間已超過60分鐘，要求他離開餐廳。顧客指，在店內並沒有看到入座時限的告示，由入座到用膳，均未獲告知有時限，離開餐廳時，發現仍有多個空位。顧客不滿餐廳安排，又指職員着他離開時態度欠佳，向消委會投訴。餐廳向消委會解釋，本身已於大門外張貼有關繁忙時段入座時限之告示，惟理解部份顧客未必在店前駐足，或因此未有留意到告示，就事件向顧客致歉。

消委會今日（14日）公布最新一期《選擇》月刊，提到近年來每年都接獲超過1,500宗涉及食肆投訴，屬全部投訴類別之冠。

消委會指，該會每年接獲逾1,500宗關於餐廳食肆的投訴，高企的投訴數字反映消費者對餐飲業界的服務及食物有一定期望。

消委會建議食肆與不同商戶或平台推出合作優惠時，應確保使用條款及條件已清晰列明，例如是否需要預繳款項、透過平台預約、使用特定支付工具付款、優惠期限等。食肆亦應加強員工培訓，確保所有職員了解有關安排，避免提供錯誤資訊。

如食肆有任何特別安排，例如用餐時限、繁忙時間「搭枱」等，食肆應在店內的不同當眼處張貼告示，職員亦應主動通知消費者，讓消費者清楚了解有關安排，避免因誤會影響用餐體驗。