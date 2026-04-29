五一黃金周｜漁護署料每日千人登橋咀洲　將增人手、用無人機監察

周五（5月1日）為勞動節，亦是內地五黃金周假期首日，漁農自然護理署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華今日（29日）在電台節目中指，預計每日會有約1,000人登橋咀洲，屆時將增派人手巡邏，亦會使用無人機監察。他又指，因橋咀洲並非海岸公園等，現只可以勸喻形式，呼籲遊客切勿騷擾或採集海洋生物。



2025年，環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

朱振華在港台節目《千禧年代》中表示，一般周末每日有約600至800人登島，預計黃金周期間每日將有約1,000人次登上橋咀洲。

為應對人流及保護生態，漁護署將在黃金周期間，配合街渡及退潮時間，每日上午9時至下午6時，派遣11名工作人員沿海岸線、浮潛地點、街渡碼頭及退潮區域巡邏，提醒遊客切勿騷擾或採集海洋生物。工作人員亦會視情況將遊客分流至較少人的範圍。

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

朱振華指，隨著天氣回暖，相信水上活動會增多，署方特別在水上安排5名嚮導，包括2名浮潛嚮導及3名獨木舟嚮導，現場指引遊客從清晰標示的位置下水，並提醒他們不要踩踏珊瑚。岸上亦設有一教育攤位，透過小遊戲散播保育訊息，並輔以無人機監察整體情況。

他表示，環境承載力並非簡單的數字，而是取決於生物情況與遊客行為，「只要遊客清楚自己可以做啲乜嘢，唔應該做啲乜嘢」，相信大家都可有良好體驗。若遊客清楚保育守則，對生態的影響便能減低。朱振華又說，一般遊客欠缺生態禮儀，但經人員提醒後都會有改善。

2026年，綠色和平2月23日發文指農曆新年期間，多個郊嘢公園受到遊人破壞。有小友在橋咀島（又名橋咀洲）捉蟹仔。（綠色和平圖片）

朱振華指出，橋咀洲目前並非海岸公園或郊野公園等法定保護區，現階段主要透過宣傳教育引導遊客遵守合適範圍。不過，署方正積極研究將該處劃為海岸公園，並已完成前期工作，包括進行珊瑚生態基線調查及分布統計。當局正評估科學數據、資源管理需求及持分者意見，目標是盡早利用法律手段加強對橋咀洲的保護。

除了橋咀洲，朱振華指漁護署亦會同步加強其他熱點的監管，例如在水口派出6名工作人員，亦會有攤位推廣保護馬蹄蟹的訊息；在萬宜水庫東壩增加人手、增設圍欄及利用無人機廣播。朱振華表示，相信現有人手足以應付，並已安排同事候命，隨時可根據現場情況加派人手支援。