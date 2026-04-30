非法入油｜首季市區61宗按年增5倍　一宗爆炸威力等同1000磅炸藥

油價急升，導致非法入油惡化。保安局局長鄧炳強今日（30日）總結今年首季本港罪案情況時指，非法入油情況在今年首季惡化，當中有61宗在市區搗破，按年多五倍，顯示非法入油活動正滲入人口稠密的地區，對市民生命財產的威脅更為直接，今年3月消防處在土瓜灣一個地舖搗破了一個非法油站，檢獲了約850公升汽油，一旦這個數量的汽油被燃點，其爆炸威力等於1,000磅炸藥。他表示，該地舖上方有住宅，如果發生意外，後果不堪設想。



鄧炳強亦指，今年首季本港共有20,490宗罪案，較去年同期下跌1.3％，數字持續回落。不過，他表示騙案變得更具針對性，破壞力亦更強。他舉例指，騙徒會利用受害人在社交媒體上的資料，透過深偽技術製作個人化的錄音及影片，令騙局可信性大增。他呼籲市民繼續保持警覺。



今年3月，消防處在土瓜灣一個地舖搗破了一個非法油站。（資料圖片／梁偉權攝）

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非法入油市區宗數涉61宗 按年增51宗

鄧炳強指，非法入油對公共安全構成威脅，情況更在今年首季惡化，接獲了656宗相關投訴，較去年同期上升兩倍，案件宗數及檢獲燃油數量分別上升2.7倍及2.3倍。當中，在市區發生的案件由去年首季的10宗，升至今年同期的61宗，顯示非法入油活動正滲入人口稠密地區。

他舉例，今年三月，相關部門在土瓜灣一個地舖搗破了一個非法油站，檢獲了約850汽油。一旦這個數量的汽油被燃點，其爆炸威力等於1,000磅炸藥。他指，該地舖上方有住宅，如果發生意外，後果不堪設想。

本港罪案持續回落 惟騙案變得更個人化

鄧炳強亦總結了今年首季本港罪案情況。他指，今年首季本港共有20,490宗罪案，較去年同期下跌1.3％，數字持續回落。大部份罪案均有跌勢，但俗稱「太空油」的依托咪酯佔所有嚴重毒品罪案的27％，牽涉罪案的人數更比去年同期升一倍至615人，當中21歲以下佔超過一半。他認為這個趨勢是與政府加強執法，及多了人認識依托咪酯的禍害而主動尋求協助有關。

至於詐騙案方面，涉及宗數雖然較去年同期下跌0.6%，但他表示，騙案變得更具針對性，破壞力亦更強。他舉例指，騙徒會利用受害人在社交媒體上的資料，透過深偽技術製作個人化的錄音及影片，令騙局可信性大增。他呼籲市民繼續保持警覺。