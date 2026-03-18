海關消防搗3非法油站　檢1830公升汽油扣3車　兩男交易斷正被捕

海關聯同消防處在過去一星期打擊非法燃油活動，分別在東涌、深水埗及牛頭角偵破3宗案件，檢獲共約1,830公升懷疑未完稅汽油，市值約5.4萬元，應課稅值約1.1萬元，並拘捕兩名男子及檢取3架涉案車輛。



據了解，兩名被捕男子分別為非法加油站操作員，及光顧非法油站的私家車司機。



行動中，海關及消防處人員，分別在東涌、深水埗及牛頭角偵破3宗案件，檢獲共約1,830公升懷疑未完稅汽油，值約5.4萬元，應課稅值約1.1萬元，並拘捕兩名涉案男子。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組高級調查主任莊倩嫻稱，海關人員前日（16日）於東涌石榴埔一個棄置貨櫃內，搗破一個非法加油站，檢獲約1,400公升懷疑未完稅汽油、一批入油工具以及一架涉案車輛。消防處人員昨日（17日 ）下午則於深水埗配水庫對開空地，搗破一個非法加油站，檢獲約30公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具。

今日（18日）海關與消防進行聯合行動，在牛頭角一個公共屋邨停車場內，破獲一個流動非法加油站，檢獲約400公升懷疑未完稅汽油、一批入油工具以及兩架私家車。行動中，拘捕兩名男子（39及70歲）。據了解，該名39歲男子為非法加油站操作員；70歲男子則為光顧非法油站的私家車司機，人員行動時，其車輛正在入油。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關及消防處分別在東涌、深水埗及牛頭角搗破3個非法油站，檢獲共約1,830公升懷疑未完稅汽油，市值約5.4萬元，應課稅值約1.1萬元。圖為在牛頭角一公屋停車場檢獲的私油及入油工具。（羅日昇攝）

海關相信，近日香港汽油價格持續上升，導致不法分子有更大的誘因販賣較平未完稅汽油圖利，亦有部分市民鋌而走險去光顧。這些非法加油站欠缺合規的防火設備，對公眾構成危險。海關會繼續多管齊下打擊非法燃油活動，並同消防處保持緊密合作，截斷非法燃油供應。

海關呼籲，購買非法汽油屬刑事罪行， 不單止會留有案底，非法汽油品質亦沒有保證，可能會對汽車構成損害，影響行車安全，而涉案車輛亦可能會被充公，絕對是得不償失，市民切勿以身試法。

根據《應課稅品條例》載有未完稅汽油的車輛，及任何用作干犯相關罪行的工具，海關均會依法檢取相關的車輛及物品，並向法庭申請充公。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。根據《消防條例》及《危險品條例》， 過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

市民如發現任何懷疑非法加油活動，可致電海關24小時熱線182 8080或消防處「油擊」舉報熱線5577 9666。