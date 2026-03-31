海關兩搗非法油站檢4700公升私油　車設雙油缸疑混不同質素油出售

海關聯同消防處分別於本月4日及今日（31日），在元朗錦上路及新田麒麟山搗破兩個非法加油站。行動共檢獲約4,700公升懷疑未完稅電油，市值約14萬元，應課稅值約2.8萬元。兩名跨境私家車男司機（37及43歲）被捕。



其中一輛被扣查私家車具「雙入油嘴」涉嫌非法改裝設計，疑用於存放不同質素電油。（王譯揚攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組高級督察陳勝龍表示，不法分子利用經改裝及加大油缸的跨境車，走私私油入境。

兩次行動中，海關合共檢獲3輛私家車。其中在元朗錦上路檢獲的跨境私家車，曾改裝以加大油缸容量，將未完稅電油運到非法加油站卸載。至於在新田檢獲的兩輛私家車當中，一輛跨境私家車更有「雙入油嘴」設計，懷疑用作分隔油缸以存放不同質素電油，方便混合或販賣；另一經改裝私家車則充當「流動加油站」，車內放有載着300公升未完稅電油的塑膠油缸及加油工具。

陳勝龍強調，非法加油站缺乏消防設施，構成極高火災風險，提醒市民切勿光顧非法油站。

根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑非法汽油活動。