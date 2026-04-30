宏福苑居民問宏業曾被控 市建局著向相關部門查詢 認沒轉介機制
撰文：任葆穎 陳萃屏
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第二十一場聽證會，市區重建局代表律師指有居民電郵至市建局，提到大維修承建商「宏業建築工程有限公司」曾多次被檢控及續牌等事宜，當時市建局回覆「如有意見可向相關部門查詢」。
市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪回答時同意對承建商的檢控或紀律問題，市建局不會取代顧問責任，居民有意見應向相關部門、即屋宇署提出。
陳日豪又解釋如電郵給其他人並同時副本抄送給市建局，如不涉市建局職能，便不會額外回覆，獨立委員會主席陸啟康即追問是否同意因市建局不是政府部門，故沒有轉介機制，陳日豪同意。
在聽證會上，市建局代表資深大律師呂世杰指，有自稱「宏福苑關注組」的成員曾不只次去信市建局，表示有街坊否認有簽署授權票，並指投標承建商「宏業」自2004年開業後，有140次被檢控或紀律處分紀錄。
市建局律師稱投訴已發給屋宇署 非不了了之
呂世杰指，市建局當時回覆稱不會取代工程顧問責任，向投訴人表示「如有意見可向相關部門查詢」。他續指，該投訴已發給屋宇署，該事件並非不了了之，市建局亦將投訴發給其他部門，如民政事務總署、地政總署等部門。
陳日豪圖解市建局如何決定覆不覆 陸啟康嫌複雜
關於市建局會否回覆投訴，陳日豪列出3種情況：
1. 直接向市建局提出的投訴，一定回覆；
2. 如向其他人投訴，同時抄送副本予市建局，而涉市建局職能，便會回覆；
3. 如向其他人投訴，同時抄送副本予市建局，但不涉市建局職能，便不會額外回覆。
獨立委員會主席陸啟康對此提出疑問，指「講到咁複雜⋯⋯如果佢淨係寫畀你，你會答佢？因為你冇轉介機制」陳日豪承認若收到直接投訴會回覆，亦同意因市建局不是政府部門，故沒有轉介機制。
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