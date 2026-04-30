保監局前女執董涉迫保誠聘其媳　官指求職未偏離程序　婆媳罪脫

保監局前女執行董事涉以公職職位施壓，脅迫保誠保險以較高薪酬聘用其媳婦，其媳婦則涉和保險公司商討薪酬待遇時，稱可提供保監局的內部消息。二人否認串謀公職人員行為失當等罪，案件今（30日）在東區法院裁決，裁判官屈麗雯認為，許的行為可能是在為陳求職而作出錯誤判斷，惟陳的求職沒有偏離常規程序，許亦僅強調要加強個人待遇，沒有剝奪公眾的求職機會，未必對公眾構成實際損害，裁定2人罪脫。



兩名女被告：許美瑩（61歲，保監局前執行董事兼董事局成員），及其媳婦陳芷慧（32歲，數碼策略顧問）。兩人同被控1項串謀公職人員行為失當罪，指他們於2022年9月21日至2023年3月10日，串謀利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠有限公司，及保誠保險有限公司，以更高薪酬聘用陳芷慧。

許美瑩另被控一項公職人員行為失當罪的交替性控罪，指她同一時段間，利用或允許他人利用其公職，意圖脅迫或誘使保誠聘用陳芷慧，但沒向保監局申報利益衝突。

首被告許美瑩，案發時是保監局前執行董事兼董事局成員。(陳蓉攝)

首被告許美瑩被裁定罪名不成立。(陳蓉攝)

官對保誠總裁證供存疑

裁判官屈麗雯指，就本案的爭議，即許是否以其職位來威脅保誠執行總裁Anil WADHWANI。屈官認為，案發時該行政總裁剛上任，他作供時有意無意遺漏重要的對話，證詞未能完全及清晰地交代所知的事實，覺得此部份的證供存疑。

許提出建議時不一定暗示其媳婦

屈官指出，在案發時保誠的確面對人才待遇的問題，許的職位確要督促保誠解決人才問題，故其辯解非完全不合理。而其媳婦的專業是數碼市場策略，許就資訊科技風險的崗位提出要求，兩者並非同一範疇，故許提出問題時，未必是暗示他要聘用其媳婦，有機會是針對保誠的問題提出意見。

公眾求職機會未被剝奪

屈官亦提及，保誠行政總裁林志剛作供時，曾確認當時未有感到受威嚇，亦表示不會按照許建議的薪酬。從本案看來，許的行為可能是在為媳婦求職，並作出錯誤判斷，惟其媳婦求職時沒有偏離常規程序，許亦僅強調要加強個人待遇，沒有剝奪公眾的求職機會，未必對公眾構成實際損害，故裁定2人罪脫。

案情指保誠會議曾討論聘許家人的過程

保監局時任法律總監郭家華（Peter Gregoire）早前供稱，他在2003年由倫敦來港，在律師樓工作，其後轉職金管局的法律部門，之後加入保監局。在2020年，市場行為部有執行董事退休，他接手其工作。

郭稱，他們在2023年5月29日召開會議，保監局CEO張雲正、主席姚建華以及保誠的代表均有出席。在會議中，他獲告知保誠內部調查的結果，即有關CFO James Turner有參與涉及許美瑩（Carol Hui）家人的招聘過程。

郭指，保監會有其舉報政策，該會議後，他、張和姚隨即召開另一會議，為該調查結果進行初步評估，決定是否有需要作進一步檢查，最後決定轉介廉署處理。

案件編號：ESCC637/2024