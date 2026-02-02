保監局女高層涉迫保誠保險高薪聘其媳　兩婆媳否認行為失當受審

保監局前女執行董事，涉脅迫保誠保險以高薪聘請其熄婦，其媳婦並涉在商討薪酬時，提及可提供保監局內部消息，兩婆媳早前被廉署拘控，她們均否認串謀公職人員行為失當罪，案件今(2日)在東區法開審。



兩名女被告：許美瑩（61歲，保監局前執行董事兼董事局成員），及其媳婦陳芷慧（32歲，數碼策略顧問）。兩人同被控1項串謀公職人員行為失當罪，指他們於2022年9月21日至2023年3月10日，串謀利用許美瑩的公職，意圖脅迫或誘使保誠有限公司，及保誠保險有限公司，以更高薪酬聘用陳芷慧。

許美瑩另被控一項公職人員行為失當罪的交替性控罪，指她同一時段間，利用或允許他人利用其公職，意圖脅迫或誘使保誠聘用陳芷慧，但沒向保監局申報利益衝突。

首被告許美瑩(右)。(陳蓉攝)

陳於2021年與許的兒子結婚

承認事實指，許在保監局擔任執行董事，其職位獲行政長官委任，直接向長期服務部主管匯報公司。她在1990年加入保監署，至2021年獲延任。其後在2023年完約後，她未有續約。許的兒子在2021年1月10日與陳結婚。許在2024年6月10日在住所被廉署拘捕。

保監局時任法律總監郭家華（Peter Gregoire）供稱，他在2003年由倫敦來港，在律師樓工作，其後轉職金管局的法律部門，之後加入保監局。在2020年，市場行為部有執行董事退休，他接手其工作。

討論有關許的家人的招聘後決定報廉署

郭稱，他們在2023年5月29日召開會議，保監局CEO張雲正、主席姚建華以及保誠的代表均有出席。在會議中，他獲告知保誠內部調查的結果，即有關CFO James Turner有參與涉及許美瑩（Carol Hui）家人的招聘過程。

郭指，保監會有其舉報政策，該會議後，他、張和姚隨即召開另一會議，為該調查結果進行初步評估，決定是否有需要作進一步檢查，最後決定轉介廉署處理。

與公職有抵觸的利益衝突須申報

郭又稱，員工守則列明，員工要確保行為不會令保監局的聲譽受損，亦不應損害其誠信及履行職務的能力。如果有與其公職有抵觸的利益衝突出現，需要申報。郭強調，公職人員由公眾給予權力，社會預期他們運用忠誠和有誠信的態度去運用公權力，故他們不應濫用權力凌駕公眾利益。

案件編號：ESCC637/2024