禁另類煙｜首日發最少4張罰單　控煙酒辦︰符合預期、續加強執法

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，昨日（4月30日）起生效。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰今早（5月1日）在港台節目《千禧時代》表示，截至昨午5時，就新例共發出4張定額罰款通知書，他認為數字上符合預期，因另類煙產品已禁止入口、售賣、宣傳及製造4年，社會上無合法獲取途徑，預料未來違例個案不會非常嚴重。



林民聰又預告未來繼續加強執法，在港九新界不同地區巡查，地點主要考慮人流密的地區，例如昨日曾派員到金鐘、銅鑼灣及九龍灣等。



禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，4月30日起生效。當日金鐘一名男子食加熱煙剛好遇控煙酒辦宣傳，遭「斷正」票控。（資料圖片／黃寶瑩攝）

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，4月30日起生效。當日金鐘一名男子食加熱煙剛好遇控煙酒辦宣傳，遭「斷正」票控。（資料圖片／黃寶瑩攝）

控煙酒辦昨日就新例發出4張罰款通知書 共計1.2萬元

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰表示，昨日（30日）新例實施首日，控煙酒辦督察已加強巡查，截至昨午5時共巡查137次，就違例吸煙發出12張定額罰款通知書，當中4張涉及「禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品」。即4張罰單合共1.2萬元。

林民聰預告未來繼續在港九新界不同地區巡查，並會加強執法及宣傳工作，包括向市民派發宣傳單張等，而巡查地點主要考慮人流密的地區，例如昨日曾派員到金鐘、銅鑼灣及九龍灣等。

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，4月30日起生效。衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）主任林民聰當日會見傳媒。（資料圖片／黃寶瑩攝）

首日4張罰單屬預期之內

被問到開出4張罰單是否符合預期，林民聰表示大致上與預期差不多︰「本身呢樣產品，電子煙加熱煙，佢哋入口、售賣、宣傳、製造已經禁止4年，社會上冇一個合法途徑可以獲得呢啲產品，加上最近大量宣傳工作，預計會發出定額罰款通知書情況應該唔會非常嚴重。」

何謂公眾地方兩定義︰公眾有權進入地方、任何處所的共用部份

林民聰又指，何謂公眾地方已在《控煙條例》清晰列明定義，更已沿用多年，主要分為兩類型，包括公眾有權獲准進入的地方，例如道路、食肆、商場及公園等；以及任何處所的共用部份，例如大廈樓宇的樓梯及大堂等。