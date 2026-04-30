禁另類煙｜衞生署轟葉傲冬？　駁斥影響旅客訪港論造謠、誤導公眾

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，今日（30日）起生效。民建聯立法會議員葉傲冬昨日（29日）在節目表示，禁令會影響旅客訪港意欲，建議當局設立過渡期。



衞生署今日傍晚發新聞稿不點名反駁，稱「有人士」指新禁令會影響旅客訪港意欲，是完全漠視另類煙已於四年前禁止入口、售賣及攜帶入境的事實，新生效禁令實際上沒有對旅客施加額外限制，「絕不會」影響旅客訪港。署方批評有「造謠者」發放不實資料，誤導公眾和旅客，引起恐慌。



禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，今日（30日）起生效。今早在金鐘，一名男子食加熱煙剛好遇控煙酒辦宣傳，遭「斷正」票控。（黃寶瑩攝）

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，今日（30日）起生效。今早在金鐘，一名男子食加熱煙剛好遇控煙酒辦宣傳，遭「斷正」票控。（黃寶瑩攝）

葉傲冬：對旅客訪港一定會有影響 建議設過渡期

立法會民建聯議員葉傲冬昨日在有線節目《議員同你傾》表示，禁止管有電子煙新例對旅客訪港意欲有影響，建議當局設過渡期，並要在主要口岸加強宣傳。

一定會有影響（旅客訪港），始終過去香港在大家的印象是自由城市，控煙措施愈來愈嚴厲的話，對於訪港旅客都需要適應的階段、過程。始終電子煙不是新鮮事物，說實話，街上都很多人使用電子煙，是不是真的一下子就由容許到完全禁止，（應該）要一個過程。 新界東南立法會議員（民建聯）葉傲冬

立法會民建聯議員葉傲冬昨日在有線節目《議員同你傾》表示，禁止管有電子煙新例對旅客訪港意欲有影響。（有線新聞片段截圖）

衞生署：禁入境人士攜帶另類煙產品入境已4年

衞生署今日傍晚發新聞稿不點名回應指，香港從2022年4月30日起已禁止入口、售賣或為商業目的而管有另類煙，包括電子煙和加熱煙。過去四年來，所有入境人士包括旅客均已受法律禁止攜帶電子煙和加熱煙來港，亦不能在抵港後購買相關產品。今日生效的禁令旨在將規管範圍擴展至公眾地方管有，實際上沒有對旅客施加額外限制。

新聞稿轟造謠者誤導公眾和旅客 引起恐慌 破壞香港形象

對於個別言論指禁令會影響旅客訪港意欲，發言人指是完全漠視電子煙和加熱煙已於四年前禁止入口、售賣及攜帶入境的事實，進一步禁止管有絕不會影響旅客訪港，反而是造謠者發放不實資料，誤導公眾和旅客，引起恐慌，破壞香港形象。

發言人呼籲各界與政府合作，共同向旅客傳遞正確資訊，避免誤導信息對香港健康旅遊城市的形象造成不必要的影響。

超過30個和10多個國家及地區已禁止電子煙和加熱煙

署方又指，世界衞生組織已明確指出電子煙和加熱煙對健康的危害。另類煙禁令並非香港獨有，現時全球分別有超過30個和10多個國家及地區已禁止電子煙和加熱煙；泰國和新加坡分別早於2014年和2018年已全面禁止，亦不見其旅客數字受到影響。

訪港旅客數字自2023年至2025年持續上升，署方認為可見公共衞生措施與旅遊吸引力可以並行不悖。

禁止在公眾地方管有另類吸煙產品法例，由即日起生效，金鐘寫字樓一帶，仍可見煙民手持另類煙產品。（黃寶瑩攝）

加強在深圳各口岸範圍宣傳最新控煙規定

發言人又指，署方會與深圳市衞健委、深圳市人民政府口岸辦公室、深圳海關和深圳出入境邊防檢查總站協調，加強在深圳的口岸範圍宣傳最新控煙規定，並會與航空公司協調，於機上廣播加入闡述新措施的信息。署方亦會透過不同社交媒體、入境口岸和主要旅遊景點進行宣傳活動，提醒市民和旅客遵守法例。

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