宏福苑｜鄧炳強：紀律部隊災民上樓　給予無聲但最實在幫助

大埔宏福苑災民繼續上樓執拾，適逄今日（1日）為「五一」勞動節，保安局局長鄧炳強發文感謝紀律部隊和輔助部隊人員，指他們以人性化方式支援需要上樓災民，給予無聲但最實在幫助。他強調，每當市民有需要，紀律部隊一定挺身而出，從不缺席。



將心比己支援需要上樓的災民

宏福苑上樓執拾安排來到第12日，今日安排宏泰閣中層及宏建閣高層的居民上樓。鄧炳強在社交平台發文指，今日為五一勞動節，對很多人而言是一日難得的假期，但社會上仍然有很多打工仔堅守崗位。

鄧炳強感謝近日協助宏福苑災民返回單位執拾的紀律部隊和輔助部隊，包括警隊、民安隊，以及在現場設置急救站支援的醫療輔助隊。他形容，他們將心比己，以人性化方式陪伴同支援需要上樓的災民，給予無聲但最實在幫助，而相關工作今日仍然進行中。

他強調，每當市民有需要，紀律部隊一定挺身而出，從不缺席，發揮守望相助精神。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（立法會）

公務員事務局局長楊何蓓茵日前表示，是次上樓安排，每天有一千名公務員參與，聯同社署社工和臨床心理學家組成專隊，每日駐守不同樓層，為返回單位的住戶提供協助，而參與「全政府動員」的公務員來自不同部門和專業範疇。即使部分人平日的工作很少涉及宏福苑支援，但都齊心投入支援工作，運用自身的專業知識和工作經驗，提供協助和建議。