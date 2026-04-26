宏福苑｜楊何蓓茵：每日千名公僕協助居民上樓　繼續做好支援工作

大埔宏福苑居民分批上樓已展開一周，政府指運用了「全政府動員」機制，每日安排一千名公務員協助居民。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（4月26日）稱，不同專業和職系的同事齊心投入支援工作，不但提升了整體支援效能，也展現政府團隊團結一致的力量，強調一定會繼續做好支援工作，陪伴居民走過這段路。



楊何蓓茵總結公務員支援宏福苑居民上樓工作，稱每日有一千名公務員參與。（楊何蓓茵Facebook）

每日一千名公務員支援宏福苑居民上樓

楊何蓓茵在社交平台總結公務員支援宏福苑居民上樓工作，稱每日有一千名公務員參與，全政府多個部門上下一心、攜手合作，全力以赴為居民提供全面的支援和協助，充分展現「一個政府一條心」的精神。

楊何蓓茵總結公務員支援宏福苑居民上樓工作，稱每日有一千名公務員參與。（資料圖片/歐嘉樂攝）

她表示，這次上樓安排涉及大量前期籌備、現場執行和即時應變工作，程序繁多，亦必須兼顧居民的安全、秩序和實際需要。她指獲動員參與上樓安排的公務員來自不同範疇，包括漁農自然護理署管理郊野公園的林務主任、康樂及文化事務署的康樂事務經理、水務署的食水樣本檢驗員等等，稱他們日常工作很少涉及宏福苑支援工作，但都齊心投入，這不但提升了整體支援效能，也展現政府團隊團結一致。

楊何蓓茵總結公務員支援宏福苑居民上樓工作，稱每日有一千名公務員參與。（楊何蓓茵Facebook）

讚公僕用專業知識協助宏福苑居民

楊何蓓茵又指，公務員同事耐心聆聽、細心觀察，運用專業知識經驗等協助居民。她舉例有居民因保險箱太重未能搬走，且找不到保險箱鎖匙，陪伴上樓同事即場進行跨部門協作，終在短時間內打開保險箱。

楊何蓓茵總結公務員支援宏福苑居民上樓工作，稱每日有一千名公務員參與。（楊何蓓茵Facebook）

她感謝所有參與今次上樓安排的公務員和幕後支援團隊，讚揚他們以實際行動詮釋了以民為本的服務精神，展現香港公務員隊伍專業、高效、團結和可信賴的一面。楊何蓓茵稱，深信在各部門同事齊心協力之下，一定會繼續做好支援工作，陪伴居民走過這段路。