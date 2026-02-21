年初五｜舊油蔴地警署人山人海　逾70人排隊買警察禮品：有港特色

今日年初五（21日），距離內地農曆新年假期結束尚有兩日，舊油蔴地警署依舊成為旅客熱點，早上有逾百位內地旅客專程來拍照打卡。有貴州旅客花費數百元購買警察禮品例如警犬玩偶，胸針、鑰匙扣等，認為頗具香港特色。另外，有山東旅客稱想進入參觀，但未能搶到門票，但會去其他景點遊玩購物，料花費1至2萬元。



舊油蔴地警署有不少內地旅客專程來拍照打卡。（黃寶瑩攝）

舊油蔴地警署有不少內地旅客專程來拍照打卡。（黃寶瑩攝）

花400元買警察禮品 送給同學做紀念品

今日年初五（21日），距離內地農曆新年假期結束尚有兩日，早上10時位於舊油麻地警署，有不少內地旅客專程來拍照打卡。現場目測接近200人，另外有至少70人排隊購買警察禮品。

來自貴州的盧小姐一家四口，花了400元購買了多款警察禮品，包括警犬玩偶，胸針、鑰匙扣，認為甚具香港特色，打算送給同學作為紀念品。她表示，之前在抖音留意到這個打卡點，也看過由黃宗澤主演的TVB劇集《執法者們》，覺得非常好看。接下來她打算去中環好好逛逛，行程以購物和景點為主，在香港停留一天後便返回深圳。

來自山東的王小姐會在香港停留三天，個人消費預算約1到2萬。（黃寶瑩攝）

來自山東的王小姐覺得這裡很酷，很想進去看看，可惜沒有門票了。經常看港片她稱，喜歡歌手 謝霆鋒，希望能有機會碰到他。她會在香港停留三天，個人消費預算約1到2萬，主要用於購買藥妝，還會去旺角、維港、銅鑼灣、佐敦等地遊玩，行程以景點為主。

有遊客購買警察禮品。（黃寶瑩攝）

+ 2

來自安徽、一家五口的王先生表示，是在小紅書上搜到的這個打卡點，特意坐地鐵過來。（黃寶瑩攝）

內地客稱感受港劇場景 深圳過夜後再來港玩

來自安徽、一家五口的王先生表示，這裡挺好玩的，他是在小紅書上搜到的這個打卡點，特意坐地鐵過來。他指：「想還原一下TVB港劇裡面的一些場景。」隨後，他會去維港、中環逛逛，在香港遊玩兩天一夜。他續指，這是他們第一次來香港，不清楚這邊的消費水平，今晚計劃住在深圳，明天再去迪士尼玩。

來自蘇州的潘小姐表示，這次是陪爸媽來，他們主要是因為看了某部港產片。雖然她對港產片或港星了解不多，但今天還是特意盛裝打扮來打卡拍照，想擺拿槍的姿勢拍照。這是她第一次來香港，還打算去太平山、維港遊玩，只停留一天，消費預算暫不清楚。

來自蘇州的潘小姐表示，今天特意盛裝打扮來打卡拍照，想擺拿槍的姿勢拍照。（黃寶瑩攝）