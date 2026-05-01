五一｜財神誕善信湧黃大仙祠求財　園方料兩萬人拜神較平日高一倍

【勞動節/五一黃金周／黃大仙祠／內地旅客】擁過百年歷史的黃大仙祠，近年成為內地旅客及旅行團的熱點之一。內地五一黃金周首日（1日、農曆三月十五）適逢是財神誕，大批善信到場上香祈福，財神宮外更是大排長龍，人龍長期維持近百人，不少善信在財神像前打卡沾財氣，或寫祈願卡求財源廣進。



嗇色園公布，截至今午一時半，入園人數約12,500人次，估計全日能達到兩萬人次，較平日高約一倍。



五一黃金周首日，黃大仙祠香火鼎盛，截至下午一時半，入園人數約12,500人次。（嗇色園圖片）

適逢「財神趙公明元帥寶誕」，財神宮外更是大排長龍，排隊人龍長期維持近百人。（嗇色園圖片）

嗇色園5月1日至5月10日上午8時至下午4時半舉辦財神誕活動。（嗇色園圖片）

黃大仙祠內地五一黃金周舉辦財神誕活動

嗇色園為慶祝黃大仙祠財神宮創建5周年紀慶，適逢今日農曆三月十五為「財神趙公明元帥寶誕」，特意由即日起至5月10日上午8時至下午4時半，舉辦財神誕活動。善信可到財神宮體驗貼金撈元寶，祈求財神庇佑。

善信正誠心祈求財神庇佑。（嗇色園圖片）

善信可到財神宮體驗貼金撈元寶。（嗇色園圖片）

近百善信排隊進財神宮求財源廣進

今日（1日）是內地五一黃金周首日，明日（2日）是六合彩史上最高頭獎2.28億攪珠的大日子，黃大仙祠香火鼎盛，今早已迎來大批善信上香祈福，其中財神宮外更是大排長龍，排隊人龍長期維持近百人，不少善信進宮後在財神像前打卡沾財氣，或是填寫祈願卡求財源廣進。

不少善信進宮後在財神像前打卡沾財氣。（嗇色園圖片）

不少善信填寫祈願卡求財源廣進。（嗇色園圖片）

嗇色園︰截至今午一時半入園人數約1.25萬人次

嗇色園公布，截至今午一時半，入園人數約12,500人次，估計全日能達到兩萬人次，較平日高約一倍。