勞動節｜西貢市再現人流旺　餅店持續有半百人龍排隊買名物菠蘿包

今日五一假期（5月1日），不少港人為避開北上人潮及市區的內地客人流，改到「香港後花園」西貢一日遊，以致西貢市中心出現近期較少見的人潮逼爆盛況，多間店舖、餐廳均有排隊人龍。



其中深受歡迎的「西貢咖啡餅店」持續有超過50人排隊，等候購買名物「冰火菠蘿油」和菠蘿包，未到下午5時店方已宣布售罄。有港人表示，專程來西貢吃美食：「原本諗緊去邊度可以避開遊客，不過西貢都好多香港人。」



今日五一假期（5月1日），不少港人為避北上人潮留港，來到「香港後花園」西貢一日遊，令西貢市出現近期較少見的人潮逼爆盛況。（洪芷菁攝）

今日五一假期（5月1日），不少港人為避北上人潮留港，來到「香港後花園」西貢一日遊，令西貢市出現近期較少見的人潮逼爆盛況。（洪芷菁攝）

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今日五一假期（5月1日），不少港人為避開北上人潮及市區的內地客人流，改到「香港後花園」西貢一日遊，以致西貢市中心出現近期較少見的人潮逼爆盛況，多間店舖、餐廳均有排隊人龍。

其中開業多年的「西貢咖啡餅店」在區內深受歡迎，下午店外持續有超過50人排隊，輪候購買名物「冰火菠蘿油」和菠蘿包，未及下午5時，有店員向顧客聲稱已經售罄。另一家甜品店「小滿定律」，亦一度有近40人排隊。部份西貢海鮮食肆，亦迎來不少客人，幾乎座無虛席。

「西貢咖啡餅店」在下午出現超過50人排隊，以菠蘿包最深受歡迎，未及下午5時已售罄。（洪芷菁攝）

「西貢咖啡餅店」在下午出現超過50人排隊，以菠蘿包最深受歡迎，未及下午5時已售罄。（洪芷菁攝）

「西貢咖啡餅店」在下午出現超過50人排隊，以菠蘿包最深受歡迎，未及下午5時已售罄。（洪芷菁攝）

準備光顧「西貢咖啡餅店」的市民廖小姐表示，之前吃過一次，覺得很好吃，即使要排長龍也願意再試。她與男友已經吃過午飯，但會買一個菠蘿包一起分享。廖小姐指，因為五一勞動節假期，所以專程來西貢遊玩、吃美食：「諗緊去邊度，可以避開遊客，不過西貢都好多香港人。」她曾考慮過北上，但擔憂人多，未料到西貢也很多人。兩人預計，在西貢消費約500元。

市民廖小姐表示，專程來西貢遊玩、吃美食：「諗緊去邊度避開遊客，不過西貢都好多香港人。」（洪芷菁攝）

「西貢咖啡餅店」在下午出現超過50人排隊，以菠蘿包最深受歡迎，未及下午5時已售罄。（洪芷菁攝）

甜品店「小滿定律」，一度有近40人排隊。（洪芷菁攝）

市民李小姐表示，特意趁着勞動節假期來西貢散步，並留意到今天的人流比平時假日或週末都多，搭車時沒空位可坐，「平時應該有位坐，但今日就太多人。」她第一次到西貢的cafe吃飯，預計與男友二人花費約兩、三百元。

來自廣東中山的羅小姐第一次來西貢遊玩，由香港的朋友帶她體驗海鮮。她形容海鮮「很新鮮、很好吃」。（洪芷菁攝）

來自廣東中山的羅小姐第一次來西貢遊玩，由香港的朋友帶她體驗海鮮。她形容海鮮「很新鮮、很好吃」，這頓飯花費約數千元人民幣，認為價格相對內地會貴一點點。除了吃海鮮，還會出海到淺水灣遊玩。羅小姐覺得西貢空氣比較好，讓人很放鬆。如果時間充裕，還會去港島、尖沙咀、銅鑼灣、中港城等地，「買一些吃的，看到用得上、喜歡的東西也會買一些。」