五一｜中環蘭桂坊酒吧東主嘆生意淡　連在港少數族裔也北上失人流

內地五一黃金周長假期今（5月1日）起展開，多個熱門景點人頭湧湧，包括中環摩天輪及山頂纜車長期大排長龍，但同區以往是旅客必到的中環蘭桂坊，卻人流不如前，晚上部份酒吧只得數枱酒客。有酒吧負責人表示，蘭桂坊的人流愈來愈少，不僅港人愛北上，連在港少數族裔也跟風北上消費，生意額較去年同期跌20%至30%。另有酒吧在黃金周推出送短飲優惠救亡，期望生意額能較去年同期有10%至20%的升幅。



今晚7時許，中環蘭桂坊人流疏落，部份酒吧僅數枱客人。（董素琛攝）

五一晚上，蘭桂坊有部份酒吧人流冷清。（董素琛攝）

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酒吧GOOD LUCK LKF負責人Sahil表示，蘭桂坊的人流相較疫情前大減。（何穎賢攝）

酒吧GOOD LUCK LKF兩位負責人阿里及Sahil表示，連日假期本地人北上，蘭桂坊的人流相較疫情前大減，生意額亦較去年同期大減20%至30%。五一黃金周期間，大批內地旅客訪港，對生意是否有幫助？他們只期望更多人會到蘭桂坊享受時間，認為大部份內地旅客喜歡的景點均集中在尖沙咀，故該區酒吧或會更旺場。

兩位負責人憶述，疫情前的星期五晚上7時許，已於店內接聽客人電話，非常忙碌；惟疫情後，因內地物價較便宜，加上非中國籍香港永久性居民亦可申請「回鄉證」，即使是在港的印度裔等少數族裔亦會北上。他們無奈指十分希望蘭桂坊能時光倒流，回到疫情前的光景，店舖現推出全單9折優惠，期望吸引更多人光顧來救亡。

黃先生期望，店舖生意額能較去年同期有10%至20%的升幅。（董素琛攝）

另一酒吧員工黃先生同樣在店外「拉客」，他指，店舖推出送短飲優惠，只要氣氛到位，便會送出，期望生意額能較去年同期有10%至20%的升幅，「唔好話要求太多，大家都知道個市道真係唔係咁好。」他認為，每逢假日，願意消費的港人均會出外旅遊，蘭桂芳的人流相較疫情前少30%至40%。