五一｜入境處：至晚上9時錄111萬人次出入境　內地客訪港佔24.2萬

內地五一黃金周長假期今（5月1日）展開，入境處晚上公布，截至晚上9時，共計51.8萬入次入境，當中內地訪客佔24.2萬人次，而港人離境佔41.3萬人次，當中有近32.8萬人次經陸路口岸北上，當中最多港人經羅湖口岸離境，有逾9萬人次。



不少港人趁勞動節和周末三日連假北上遊玩。(黃寶瑩攝)

入境處資料顯示，截至今晚9時，錄得出入境111萬人次，當中入境佔51.8萬人次，出境佔59.2萬人次。

港人離境合計41.3萬人次。北上方面，若不計及港珠澳大橋口岸，近32.8萬人次經陸路口岸北上，當中以羅湖口岸最多，有90,688人次；其次是落馬洲支線管制站（即內地福田口岸），有78,272人次離境；第三則是深圳灣口岸，有64,122人次。其他口岸方面，港人經機場離境佔27,962人次，港珠澳大橋口岸則有46,807港人離境，而西九龍高鐵站亦有逾3萬港人離境。

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內地旅客方面，合計24.2萬人次經各海陸空口岸來港，當中西九龍高鐵站佔最多，有55,183萬人次，其次是落馬洲支線（即內地福田口岸），有54,547人次。

旅遊促進會總幹事崔定邦（資料圖片）

崔定邦料明天續有大量旅客抵港

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，去年5月1日同日，內地旅客入境香港全日人數為221,758人；而今日直至晚上九時，內地入境人數已經有24萬人次，上升百分比為約8.25%。

他並指，今日初步的入境人數已經超過2月18日（大年初二）新年煙花匯演的21.2萬內地入境人次。破紀錄的入境人數，估計是來自中短距離的客人，首日已經大量選擇先到香港旅遊，反映香港的旅遊號召力強勁及滿足到綜合玩法，預計明天繼續有大量客人到達香港。