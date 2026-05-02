五一黃金周｜入長洲遊客料佔半　港人憂北上太多人　留港遊離島

今日（2日）是內地五一黃金周假第二日，大批內地旅客訪港，本港多個景點「逼爆」。今早中環去離島的船則未見超級多人排隊，據記者觀察，入島旅客一半為港人、一半為旅客，當中入長洲的人最多。



有去長洲的外地旅客表示，首次入長洲，因喜愛麥兜，故想探其到訪過的離島，又會品嚐大魚蛋及糯米糍等美食。有港人擔憂北上太多人，因此決定留在香港，今日則去南丫島榕樹灣遊玩，「睇下風景」。



今早中環去離島的船則未見超級多人排隊，據記者觀察，入島旅客一半為港人、一半為旅客，當中入長洲的人最多。（夏家朗攝）

喬小姐是美籍華人，她今日跟隨香港男友去長洲遊玩，「喜歡麥兜，想去他訪過的離島看看」，又說在小紅書看了相關攻略，會去品嚐大魚蛋及糯米糍等美食。喬小姐又表示，今晚會去蘭桂坊，明日將北上回家。

黃女士一家7口因太遲預訂酒店故留港消費，今帶子女及媽媽到梅窩遊玩。（林子慰攝）

亦有不少港人假期沒有北上，留港消費。黃女士一家七口今到梅窩遊玩，「難得有假期，同媽媽出嚟玩。」他們昨日去了尖沙嘴夾公仔。被問為何沒北上遊玩？他們指太遲預訂酒店，若現時預訂酒店，價錢不便宜。

至於去梅窩玩什麼？他們說：「周圍行下、食下嘢，可能喺入邊食埋個晚餐先走」。

有港人留港避人潮。陳女士一行六人因擔憂北上太多人，假期均留在香港，今日則去榕樹灣遊玩，「睇下風景」。另外，有市民北上後帶朋友回港消費，林先生一家昨日到深圳玩，今日則帶內地朋友入長洲，明日或再趁假期北上。被問今日預計消費多少，他說：「見到咩鍾意咪玩、見到咩鍾意食咪買，無計劃（今日）使幾錢。」