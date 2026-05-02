六合彩金多寶｜屯門投注站百人排隊　市民料花千元買彩票「博吓」

六合彩50周年金多寶今晚（2日）攪珠，如一注獨中，頭獎估計達2.28億元。被稱為最幸運投注站的屯門市廣場投注處，今午2時有逾百人親身到場投注。有市民預計花千元買彩票「博吓」；另有人表示多年來堅持買自己填選的號碼，今日排了半小時才成功買彩票，如中獎希望去旅行，「（不過）呢啲都係發開口夢，買個希望，人就係要有希望！」



被稱為最幸運投注站的屯門市廣場投注處，今午2時有逾百人親身到場投注。(任葆穎攝）

投注站內大排長龍。(任葆穎攝)

屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。(任葆穎攝)

十大幸運投注處中頭獎次數（截至2026年1月30日）。（馬會網頁截圖）

馬會3月31日公布「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上十大幸運投注站之首。

六合彩50周年金多寶今晚攪珠，頭獎高達2.28億。今午2時所見，屯門市廣場投注站內有逾100人排隊買彩票，人龍一度延至門外。

六合彩50周年金多寶今晚（2日）攪珠，如一注獨中，頭獎估計達2.28億元。(任葆穎攝)

排隊半小時買彩票 林先生盼買個希望：人就係要有希望

住在屯門的林先生表示，今日到投注處買馬，順道花了100元買六合彩。他說，雖然今午人流不及之前多，但排隊人潮都很誇張，他排了約半小時才成功買彩票，「（不過）我哋有少少耐性唔怕」。他說一直以來都買自己填選的號碼，而非電腦彩票，但只中過一次。如今次中獎，他希望去旅行，「（不過）呢啲都係發開口夢，買個希望，人就係要有希望！」

(不過）呢啲都係發開口夢，買個希望，人就係要有希望！ 林先生

林先生表示，如今次中獎，他希望去旅行，「（不過）呢啲都係發開口夢，買個希望，人就係要有希望！」（楊凱力攝）

吳先生料花千元買彩票 有信心中獎盼買樓

同樣住在屯門的黎先生稱，花了200元購買兩張彩票。他在記者提醒下才知道該投注站已成為最幸運的投注站，「唔係中環咩？咁希望我都幸運啦！」他說，過往曾多次中獎，被問今次是否有信心？他說：「冇咩問題，當做善事」，又說沒去想中獎後會做甚麼。

(幸運投注站)唔係中環咩？咁希望我都幸運啦！ 黎先生

黎先生花了200元購買兩張彩票，他在記者提醒下才知道屯門投注站已成為最幸運的投注處，「唔係中環咩？咁希望我都幸運啦！」（楊凱力攝）

吳先生投注前接受訪問，他預計會花千元買彩票，「博下、博大霧」，亦有信心會中獎。如果中獎，他說希望買樓，而且「食好啲，鍾意做咩就做咩」。

博下、博大霧。 吳先生

吳先生投注前接受訪問，他預計會花千元買彩票，「博下、博大霧」，亦有信心會中獎。（楊凱力攝）

▼5月2日 六合彩50周年金多寶2.28億▼

