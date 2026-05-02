2.28億六合彩｜投注額已超過3億 即睇五大熱門及五大冷門號碼
撰文：倪清江
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【六合彩號】馬會為慶祝六合彩推出50周年，推出兩期50周年金多寶攪珠。首期今晚（5月2日）舉行，估計頭獎基金2.28億元，是歷來最高，幸運兒10元一注獨中可得巨額橫財2.28億元，各個投注站下午都有大批市民及遊客買彩票，在下午4時，投注額已超過3億元。
截至上一次攪珠（4月25日晚），五大最旺號碼依次為30、49、24、22、13，均攪出500次或以上，當中30號只領先49號一次，最近十七期都沒有攪出。五大冷門號碼依次為19、41、25、23及43並列尾四。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至4月25日晚攪珠，49個號碼中，共有五個號碼累計攪出超過500次或以上，「一哥」仍然是30號，共出現515次；排第二是514次的49號；排第三位是511次的24號；排第四位是攪出503次的22號，第五位為13號，累計攪出剛達到500次。
30號已連續十七期沒有攪出，而49號則近八期都沒有出現，24號及13號則在近七期都沒有攪出，22號則最近五期都沒有出現。
五大冷門號碼：19、41、25、23／43
至於最冷門號碼以19號攪出437次居尾，其次是41號，只攪出439次；第三為開出447次的25號，23號及43號以攪出448次並列尾四。
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