五一黃金周｜截至下午4時再有23萬內地客訪港　首兩日暫計48萬人

內地五一黃金周長假期周五（5月1日）開始，今日(2日)來到第二天。入境處表示，截至下午4時，有23萬內地旅客入境，比去年同日全日只少約3.5萬人次。昨日全日則有25萬內地旅客來港，按年增加13.3%或29,454人次。



今日截至下午4時，有約24萬人次港人離境，當中約19.4萬人次經陸路口岸北上，最多港人經羅湖口岸離境，有約5.4萬人次。



今日（2日）是內地五一黃金周假第二日，大批內地旅客訪港，本港多個景點「逼爆」，有人搭船入離島。（夏家朗攝）

根據入境處資料，截至今日下午4時，錄得共691,902人次出入境，當中入境佔376,956人次，出境佔314,946人次。

港人離境合計118,883人次。北上方面，當中以羅湖口岸最多，有54,509人次；其次是落馬洲支線管制站（即內地福田口岸），有48,768人次離境；第三則是深圳灣口岸，有37,029人次。

其他口岸方面，港人經機場離境佔13,877人次，港珠澳大橋口岸則有28,864港人離境，而西九龍高鐵站亦有13,288港人離境。

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政府預計在內地勞動節黃金周期間，約有98萬內地旅客到訪香港，包括逾800團內地入境旅行團。

內地旅客方面，今日至下午4時，合計232,959人次經各海陸空口岸來港，最多旅客經落馬洲支線（即內地福田口岸）來港，有63,374人次，其次是西九龍高鐵站，有43,950人次。按過去兩年數據，5月2日為內地旅客來港高峰期。

昨日首日有251,212人次內地旅客來港，按年增13.3%。當中最多人經高鐵西九龍口岸入境，佔56,791人次，比經落馬洲支線口岸的55,265人次，多約1,500人次。排第三為深圳灣口岸，之後才到羅湖口岸，分別有41,117人次及34,330人次。