18歲少年與友吸「太空油」後友人亡　被逐出校兼失摯友　認罪候判

兩名踢波認識分別16及18歲的少年，去年暑假相約在其中一人的家見面，並曾一同吸食俗稱「太空油」的依托咪酯，16歲男事後死亡，18歲男今(4日)承認吸食毒品罪，求情稱他因本案而失去最好朋友，亦被學校及所屬球隊開除，已受沉痛教訓，且驗屍報告指去世的16歲男子亦有吸食其他毒品，其死與被告無關。主任裁判官張志偉先為被告索取感化及驗尿報告，把案押後至6月1日判刑。



被告梁卓銘，18歲，承認一項吸食危險藥物罪，指他於2025年7月24日在香港吸食危險藥物、即依托咪酯。

被告梁卓銘在東區法院承認吸食毒品罪候判。

16歲少年在家中昏迷不治揭發事件

案情指，一名16歲少年案發當天在杏花邨住所內昏迷不醒，其母發現並把他送院搶救後不治，警方翌日拘捕被告。

被告曾付500元並購得毒品

被告在警誡錄影會面稱，他和死者踢足球時認識，已相識逾3年，他指死者曾約他到其住所吸食依托咪酯，他給了死者500元。被告指死者則給錢一名身份不詳，運送依托咪酯的司機，兩人其後一起吸食，裝載依托咪酯的煙彈事後已扔棄。

因案被趕出校亦遭球隊革除

辯方求情指，被告並無案底，案發時他受邀到死者家中，角色被動，被告當時亦有飲酒，欠缺理智判斷下犯案。被告因涉本案，不但被趕出校，亦被原本所屬的足球隊革除，他的最好朋友亦在事主中死亡，已受了沉痛教訓，望法庭格外開恩。

驗屍報告指死者亦曾吸食其他毒品

辯方又指，驗屍報告指死者有吸食其他毒品，死因與被告無關，希望判刑時不要考慮死者死亡的因素。

官強調本案只會考慮被告個案

張官指，被告案發時與朋友一起吸毒，其友最終不幸離世，但本案針對的是被告，判刑只會考慮被告的個案，考慮到被告年輕及無案底，先為被告索取感化報告和驗尿報告，押後至6月1日再判刑。

案件編號：ESCC1918/2025