報稅2026｜今發277萬份個人報稅表　6.4前遞交　稅務局籲網上報稅

稅務局公布，今日（4日）向納稅人發出277萬份個別人士報稅表。一般人士須在一個月之內、即6月4日或之前要填妥及遞交個人報稅表，經營獨支業務人士則須於8月4日或之前填妥。如果網上報稅，填寫限期可延長1個月。



稅務局公布，今日（4日）向納稅人發出277萬份個別人士報稅表。（梁鵬威攝）

稅務局公布，今日（4日）向納稅人發出277萬份個別人士報稅表。（梁鵬威攝）

稅務局宣布，今日發出約277萬份2025/26課稅年度個別人士報稅表，當中185萬份紙張報稅表，及92萬份電子報稅表。納稅人需要6月4日前提交報稅表，稅務局提醒要簽名及支付足夠郵費。如果網上報稅，限期可延至7月4日。至於獨資業務人士則需要8月4日或之前報稅，網上報稅同樣獲延期一個月。局長陳施維呼籲納稅人選用網上報稅。

2026年財政預算案「派糖」措施，包括寬減2025／26課稅年度百分之一百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為3,000元。稅務局表示評稅時會自動反映寬減，不用作出申請。

稅務局公布，今日（4日）向納稅人發出277萬份個別人士報稅表。（梁鵬威攝）

今年稅收4,583億元 料明年收4,551億元

2025/26年度稅收臨時數字為4,583億元，當中利得稅佔47%，有2,126億元，較前一個年度升20%。印花稅佔22%，有1,026億元，較前一年度的639億元急增61%。

稅務局估計明年稅收4,551億元，入息及利得稅佔超過7成，約3,212億元。其次是印花稅，有1,010億元。