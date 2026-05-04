「槍王」何孟強涉藏槍　認藏6罐胡椒噴霧　但否認藏長短槍及彈殼

曾在電影中的槍戰場面，並稱「槍王」的何孟強，涉於2024年4月在警方突擊搜查時，被發現在迷你倉中管有經改裝的長槍、手槍、槍彈殼以及噴罐等物品，被控「無牌管有槍械及彈藥」等共兩罪。何今（4日）在區域法院承認無牌管有6罐胡椒噴霧，否認無牌管有上述槍械等物品受審。控方開案陳詞指，檢驗專家檢驗了上述物品，結果顯示長槍及手槍的性能正常，均曾被改裝，其中長槍的膛口裝置能減少發射的火光，但何被捕時指長槍僅作裝飾用途。



被告否認藏槍但認藏6罐胡椒噴霧

被告何孟強，否認一項無牌管有槍械及彈藥罪，指他於 2020 年 4 月 20 日，在沙田山尾街 43 - 47 號環球工業中心 6 樓 10 室，沒有槍械及彈藥的管有權牌照及槍械及彈藥的經營人牌照而管有槍械及彈藥，即（1）一枝長槍連膛口裝置；（2）一枝手槍；及（3）兩枚槍彈殼。

何另承認1項無牌管有槍械罪，指他在上述同時同地，以無牌管有6 罐胡椒噴霧。

警方在沙田區涉案迷你倉內搜獲一批武器，包括手槍、子彈等。（黃偉民攝）

警方在涉案迷李倉搜出大量軍火。（黃偉民攝）

被告何孟強在區域法院受審。(黃浩謙攝)

被告並無持有任何槍械及彈藥牌照

控方開案陳詞指，被告在2020年4月20日時，並無持有任何槍械及彈藥的管有權牌照，或經營人牌照。警方當天進入位於沙田的涉案單位搜查，檢取了一枝長槍連膛口裝置、兩個彈匣及15枚裝在彈匣內槍彈殼，當中有13枚為假彈。

被告指長槍是裝飾用途

警方於同日晚上以「無牌管有槍械及彈藥」罪拘捕被告。他在警誡下承認，在2016年購入涉案單位，他是該單位的唯一持有人，上述長槍是作裝飾用途。

涉案的長短槍均曾被改裝

火器及彈藥法證檢驗專家黃金鋒檢驗了上述物品，結果顯示長槍及手槍的性能正常，均曾被改裝，其中長槍的撞針孔被封閉，撞針則被縮短，其膛口裝置能減少發射的火光；而手槍的撞針孔亦被金屬嵌入物堵塞，而上述兩者均屬於《火器及彈藥條例》下的火器及經改裝槍械。

單位內有6罐胡椒噴霧

就何承認的控罪，案情指，在2020年4月20日，警方搜查涉案單位時，同時發現了6罐胡椒噴霧，重量由18至113克不等，上面印有「powerful&hot（強勁及辛辣）」、「intense tearing &disorientation（強烈地催淚及失去方向感）」及「blindfold an attacker（蒙蔽攻擊者）」等字眼。

警方同日拘捕被告，他在警誡下承認有關物品屬於他。政府化驗師檢驗證物，發現噴罐中分別含有辣椒碱、二氫辣椒碱及2-氯乙醯苯等液體，這些物質能引致軟黏膜組織出現灼痛感，故此被視為有毒化學品。

案件編號：DCCC34/2024