射擊場職員涉家中藏槍彈　官信或真誠但錯誤地買了真槍　裁罪脫

射擊場職員涉於筲箕灣住所藏有手槍、彈匣、彈殻等，被國安處起訴1項無牌管有槍械及彈藥罪。男子否認控罪，案件經審訊後，今（8日）在西九龍裁判法院（暫代區院）裁決，暫委法官劉綺雲裁決時指，聽取被告的錄影會面與庭上口供後，相信他確是一個槍械迷，同時認為未有證據顯示店主們能分辨槍械的真偽，故未能排除被告是「真誠但錯誤地」購買了真槍，裁定被告一項無牌管有槍械及彈藥罪罪名不成立。由於被告仍就另一案服刑，需繼續還押看管。



被告在筲箕灣單位管有多枝槍械及彈藥

被告施朗（30歲）被控於2020年6月29日，在筲箕灣某單位，沒有槍械及彈藥的管有權牌照，以及槍械及彈藥的經營人牌照，而管有槍械及彈藥，即1枝手槍、4個彈匣、1枝長槍連膛口裝置、及53枚槍彈殻。控方開案陳詞指，警方軍械法證課檢驗後，發現4個彈匣分別適用於GLOCK 17手槍、AK-47自動步槍、及AR-15步槍。

被告施朗在西九龍法院(暫代區域法院)裁定藏槍械及子彈罪不成立。

暫委法官劉綺雲裁決時指，被告在錄影會面稱，普通彈夾與相關裝置並不相容，他在庭上作供時維持一致說法，相信他的確是一個槍械迷的說法。

部份槍械未能發射亦未有維修工具

劉官又認為，專家證人未有將所有子彈的資料告訴法庭，故不接納他該部份證供，就有關裝置，劉官認為雖然該部份槍械未能發射，但在法例上仍屬於火器，惟考慮到沒有找到維修用具及原材料，認為此論點不成立。

店主或未能分辨真假槍械

另外，沒有證據顯示出售相關裝備的店主們可以有知識分辨真假槍械，未能排除被告是「真誠但錯誤地」購買了真槍，遂裁定被告的一項無牌管有槍械及彈藥罪罪名不成立。

被告認管有該些物品

控方案情指，被告涉在家管有手槍、步槍、彈匣等物品，他警誡下承認管有相關物品。軍械法證專家指槍械因部份部件被堵塞，不具備射擊功能，更換相關部份才能發射。

案件編號：DCCC647/2023、DCCC367/2024（consolidated)