男生稱因性別障礙留長髮　被指違反校規遭記過　認為屬歧視求賠償

曾於世界⿓岡學校劉皇發中學就讀的男學生，聲稱14歲起發現有性別認同障礙而留長頭髮，惟學校卻多番指他違反校規。男生曾引終審法院案例反駁老師說法，卻被老師形容其說法是「歪理」。男生後來繼續留長髮被記過，他向平機會和校方投訴，卻遭副校長大罵他違反校規，令他感到尷尬，該副校更聲言他可以轉至沒有這校規的學校。現已畢業的男生認為校方歧視，上周四(30日)透過律師入稟區域法院，指該校規違反《性別歧視條例》，向校方索償。



申索人姓馮，答辯人為世界⿓岡學校劉皇發中學法團校蕫會。

姓馮申請人不滿校方不認他留長髮，入稟區域法院索償。(黃浩謙攝)

校規列明男生髮長不可蓋耳

入稟狀透露，馮於2019年9月至2025年9月，在世界⿓岡學校劉皇發中學就讀。該校的校規列明，男學⽣的頭髮要整齊清潔，髮長不可蓋過耳朵或觸及眼眉，髮腳不可長⾄衣領。

14歲出現性別焦慮回家穿女性衣服

約於2021年，14歲的馮開始出現性別認同障礙和性別焦慮。為了緩和焦慮，馮在住所穿女性衣服，舉止亦女性化。馮也參與「角色扮演」（cosplay)，扮演動漫的女性角色，在社交媒體發布該些照片。惟校方於2023年9月時，指馮的頭髮過長，觸及眼眉。馮其後再違反該校規，因此被記過。

兩邊頭髮過取幾毫米已被責罵

至2024年2月，馮的兩邊頭髮僅超過耳朵幾毫米，但髮尾沒有觸及衣領，前方的頭髮則「分界」，沒有觸及眼眉。惟兩名老師指馮違反校規。馮反指校規歧視男性，根據《性別歧視條例》，屬不合法。兩名老師聽罷便向馮大叫，威脅不讓馮代表學校參加科學比賽。馮被大罵責罵30分鐘後，會見林姓訓導老師，林問馮為何堅持留長頭髮，謂：「係咪因為你cosplay扮女仔？」

男生引終院裁決反駁被指是歪理

於同年6月，馮再遭一名蘇姓老師指責違反校規。由於馮不想父母得知其性別障礙，因此未有解釋留長頭髮的真正原因，只回應指根據終審法院的判決，男學生不可以留長頭髮的校規可能構成歧視，蘇則大聲責備馮，形容其說法為「歪理」。

再留長髮被記過

該校的彭姓副校長於翌月，就馮留長頭髮一事會見馮，並稱希望馮下個學年遵從校規。惟馮於同年9月，即下一個學年開始時，再因留長頭髮遭警告，校方並通知其家長。馮當時被迫剪短頭髮，承受極大壓力。惟因馮感到性別焦慮，便再次留長頭髮，亦因此遭記過。

校方回應按性別訂下不同標準並無不妥

馮於同年9月和11月，先後向平機會和校方投訴。該校收到投訴後，李姓副校長在校外會見馮，大聲指責馮違反校規，又指馮可以轉至沒有該些校規的學校。由於他們身處公眾地方，馮大感尷尬。而校方其後亦以書面回覆馮的投訴，指：「本校認為，端莊跟場合、身份等多項因素關聯和社會的普遍標準密不可分。社會亦對不同性別儀容上是否端莊也有不同標準。學校按不同性別訂下不同標準並無不妥。」

馮認為屬歧視要求校方賠償

馮質疑，相關校規屬性別歧視，男學生的頭髮不可觸及耳朵、眼眉和衣領，女學生則可選擇長頭髮或短頭髮。馮要求法庭頒令該校規歧視男性，校方亦需向他賠償。

案件編號：DCEO3/2026