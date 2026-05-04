少年涉借衣物給疑犯法朋友　被控協助罪犯　官認為屬推測裁罪脫

少年涉借衣服和鞋給一名疑撞斃六旬婦的朋友，被控協助罪犯罪。無業男否認指控，案件今(4日)在西九龍法院審訊，並辯稱見朋友只穿一隻鞋，才叫他離開時隨意穿一對鞋走。裁判官黃士翔聽取證供後即日裁決，認為被告案發時僅19歲，不能排除他或因見朋友的衣服弄髒，從而借出衣物，認為控方指被告借出衣服便是且掩飾的說法純屬推測，裁定被告罪名不成立。



被告鄭浩揚（現年21歲，無業）被控1項協助罪犯罪，指他於2024年3月14日，在新界石籬（二）邨某單位，明知唐健生犯下危險駕駛罪，仍向唐借出衣物或鞋，意圖妨礙拘捕。

被告鄭浩揚在西九龍法院經審訊後被裁定罪名不成立。(資料圖片)

案件涉及2024年3月14日一宗發生在深水埗的車禍

被告鄭浩揚的朋友唐健生涉在深水埗駕駛一部白色車時，撞向一輛的士，唐之後涉棄車逃去。（梁偉權攝）

該危駕事件中另有一輛中港車被撞毀。（梁偉權攝）

一名女傷者被撞後倒臥馬路中。（讀者張先生提供）

唐涉瘋犯駕駛撞4車釀1人死

警員黃卓滔（音譯）供稱，男子唐健生在2024年3月14日涉嫌瘋狂駕駛，期間撞到4車，事件中亦有一名女途人傷重不治。黃翌日晚收到訓示，去長沙灣一帶搜截唐，最後在長茂街以誤殺罪名拘捕黃。黃知唐在避開警方追截時曾跳車並甩了一隻鞋。

唐致電被告稱出咗事

被告自辯稱，他與唐認識了5年，知道唐住沙田，唐也知道被告的地址。2024年3月14日晚上7時許，被告在家中收到陌生來電，唐稱他掉了手機，借的士司機的電話致電，唐並稱「出咗事」，正乘的士到被告的家。

被告見唐離開時只穿一隻鞋

被告稱唐到其家後，唐稱在深水埗和長沙灣一帶撞車，唐要求拿走被告家沙發上一件黑色上衣和短褲。被告期後看到該車禍新聞，唐承認涉事，被告覺得事態嚴重，叫唐自首。唐離開時，被告見唐只穿着1隻鞋，便叫唐在門口隨便穿一對鞋離開。被告表示借衣服時不知道唐犯了罪。

官指控方認為借衣服便是助掩飾屬猜測

裁判官黃士翔裁決指，唐跳車逃走時有可能弄髒衣物，控方指被告應唐要求借出衣物便是掩飾，黃官認為這說法只是猜測，即使被告知道唐犯了罪，但黃當時年僅19歲，不能排除他或因見到唐的衣服弄髒，且掉了一隻鞋，因此才借出衫褲和鞋，故認為控方未能證明被告有意妨礙警方拘捕，因此裁定被告罪名不成立。

案件編號：WKCC 1182/2024