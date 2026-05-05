高級督察鄧俊豪向兩同袍借款14萬　欺詐等罪成　官斥無悔意囚6周

高級督察鄧俊豪涉向兩名同袍訛稱被銀行Call Loan及家人病重，向他們借款合共14萬元，他早前被裁定欺詐及訂明人員接受利益罪罪成，審訊亦揭露，鄧當時有債務問題，2023年欠款額達200萬元，他當時月薪11萬，每月還款亦需約11萬元。案件今(5日）在觀塘裁判法院判刑，裁判官劉淑嫻認為被告在背景報告中仍重覆法庭不接納的說法，反映他沒有悔意，考慮被告沒有案底，往後亦有很大機會失去長俸，判他入獄6星期。



被告鄧俊豪（44歲，時任西貢分區助理指揮官），被控欺詐罪及訂明人員接受利益罪，指他於2023年11月12日至20日期間，在港向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭，意圖詐騙而誘使郭借他13萬元；他另涉於2024年1月7日，在未得行政長官准許下，接受警員黃榮立1萬元的貸款。

被告鄧俊豪曾任西貢分區助理指揮官（行動）。(警方影片截圖）

被告鄧俊豪在控方盤問下，認2023年時，其債務已超過2百萬元。(陳蓉攝)

被告無律師代表求情稱已反省

被告沒有律師代表，今親自求情指在還押的兩周已深切反省，同意在本案中有做得不好的地方，令家人、同事和上司失望。他往後的日子會重投社會及照顧家庭。

本案後會考慮破產

裁判官劉淑嫻引述被告的背景報告指，被告的說法是他初次借貸10萬元，當中有1至2萬作個人使費，其餘給予父母作家用。他以為父母會還款，故未有再跟進。至2019年被追款，始知該筆貸款的本金連利息已達150萬，他亦已無力償還，遂向多間財務公司借貸，以「債冚債」的方式支付日常開支。被告表示，他在本案後會考慮破產。

與妻經濟獨立 妻不知被告財務狀況

劉官指，被告太太不清楚其政務狀況，二人在婚後亦保持財政獨立。他曾向妻子表示就給予家用感吃力，妻子有追問原因，惟被告不肯透露。

其中一名事主是被告下屬

劉官稱，被告至今仍分別拖欠兩同袍共9萬元，其中一名為其下屬。被告的職責是分派和監督工作，雖然無證據顯示他濫用職權，惟此舉會對下屬構成壓力。再者，被告在背景報告中重覆法庭不接納的說法，反映他沒有悔意，考慮被告沒有案底，往後亦有很大機會失去長俸，終判囚6星期。

高級督察郭俊希稱，他與被告鄧俊豪無私交，但知被告有家庭，出於同情而借他13萬元。(陳曉欣攝)

警員黃榮立是被告鄧俊豪的下屬，他指鄧聲稱家人有重病向他借錢，他曾借出1萬元，被告至今無還錢。(陳曉欣攝)

向另一名高級督察稱被call loan借13萬

控方案情指，被告在2023年11月12日在電話表示因為債務問題要「Call loan」，問高級督察郭俊希借了10萬元。郭將10萬元轉帳到被告銀行帳戶。同月20日，被告再稱「爭3萬先可以過到貸款」，郭遂再借出3萬元。郭庭上稱，他知道被告有家室，若被收樓會很徬徨，他出於同理心借錢給被告。

郭追討後只還了5萬

在2024年1月初，郭說因為臨近新年和稅季，叫被告還錢，被告一度稱家人入院，最後當月還了5萬元，至今仍欠8萬元未還。

另有警員曾借款1萬

警員黃榮立則作供稱，被告致電向他借錢時提到有家人病重要做手術，費用約60萬元，惟手頭只有40萬元，問黃能否幫手借錢。黃考慮後稱只有1萬元鬆動錢，轉賬給被告。被告至今未還。

被告自辯稱父曾跌倒但無看醫生

被告有出庭自辯，指他與家人同住於鑽石山的物業，由妻做按揭，擔保人是其妻胞妹。他又指其父曾在2024年1月跌倒受傷，故他向下屬黃榮立借1萬元，但他承認父親並無因跌倒而睇醫生。

鄧稱曾擔心自己患大腸癌

鄧又解釋稱，他因有大便出血，初步診斷為胃竇炎和內痔，但他擔心會發展成大腸癌，估計手術要14至16萬，但他怕尷尬，借錢時向黃稱是親戚有重病，最獲黃借款1萬。

物業由妻子與其妹申請按揭

鄧今在控方今盤下承認，其妻在2022年11月申請按揭，擔保人為其妻子的妹妹，但他稱是後期才知擔保人身份。鄧又稱他們同年12月搬入單位，月供3.4萬元，他雖然申請按揭不成功，但強調作為丈夫和父親，仍需照顧家庭，他們現在仍居在那裡。

2012年曾借100萬至23年債務達200萬

鄧同意在2012年曾貸款，因多年未還清，款項滾至超過100萬。他亦有向其他財務公司借貸，至2023年，其個人債務達200多萬，但這些債務不會令其妻被「call loan」，最壞情況僅他會被破產，不影響其妻。

聲稱有細信用額戶本金可循環再用

鄧另確認，在2023年左右，僅欠財務機構的債項，他每月要還款11萬。他當時月薪約11萬，帳面而言不足還款，但不同意入不敷支，因有債務清減及還款額減少，故仍可負擔，且他另有數個細信用額的戶口，本金可循環再用，可用作周轉。

案件編號：KTCC2545/2024