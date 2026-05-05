北京遊客周一凌晨致電馬會總部成功尋回丟失卡包　讚「太高效了」

數十萬內地遊客趁五一黃金周來港，當中一位北京女遊客就經歷了一次難忘旅程。在周一（4日）離港的她，周日晚（3日）深夜才發現丟失「卡包」，「通行證身份證銀行卡全在裡面」，她透過AI人工智能分析，推斷最可能遺失在沙田馬場。



「完全抱着死馬當活馬醫的態度」，她在周一凌晨1時致電馬會總部電話，轉駁至保安緊急支線，道出致電原因。當值馬會保安為她在失物資料系統中搜尋，真的找到有人拾獲交馬會的記錄，即時聯繫沙田馬場同事，半夜約3時將失物送到沙田警署，着她日間前往領取。她早上取回卡包，驚訝內裡錢財「毫無損失」。



她在小紅書發文，多謝馬會總部及沙田馬場人員、沙田警署警官協助，也「謝謝撿到卡包連裡面紙幣碰都沒碰的每個好心人」，同時也讚賞香港的公共服務效率：「這就是香港速度」、「專業感滿滿」。《香港01》獲馬會方面證實有關個案屬實。



丟失卡包的內地女遊透過人工智能（AI）分析5月3日行程，推斷失物最大可能遺留在沙田馬場。（資料圖片／黃寶瑩攝）

北京女遊客小紅書撰文：誰致再說香港人冷漠的

該名北京女遊客周一在小紅書帳戶以「謝謝你們，超強好心人」為題發帖，附有寫有「誰致再說香港人冷漠的，我哭給你看」圖片。她說在周日深夜才發現丟失擺放通行證、身份證和銀行卡的卡包，想起周一就要乘搭飛機，「全身雞皮疙瘩都起來了」。她和AI「聊了當天經過」，推斷最有可能周日遺失在沙田馬場。

周一凌晨1時致電馬會總部 當值保安人員接聽 獲安撫不要着急

周一凌晨1時，她「完全抱着死馬當活馬醫的態度」，致電馬會總部電話，成功轉接保安緊急支線，「『嘟』一聲後，很溫和的粵語男聲出現，自稱『李隊』（當值保安人員），我慌張的用普通話為半夜打擾道歉」，告知他在沙田馬場遺失證件，「對方馬上切換生澀的港普，讓我不要着急」。

成功取回卡包的女遊客，5月4日在小紅書撰文，大讚馬會職員及警員提供協助，說「誰致再說香港人冷漠的，我哭給你看」。(小紅書圖片）

馬會保安在失物待領資料庫 找到女遊客的失物登記

女遊客告知馬會保安「李隊」其姓名後，他即在失物待領資料庫聯網查找，「我們反覆用各自口音確認姓名，忽然我聽到他同事說到『有搜到』」，並隨即用另一電話致電沙田馬場確認物品在該處。

沙田馬場人員凌晨將失物交到沙田警署 着女遊客日間前往取回

她在電話中聽到雙邊工作人員用粵語溝通一陣後，「李隊」告知她會將卡包送至沙田警署，着她周一可以去警署取回，待一會再回電給她告知報案編號，以便能更快確認失物。「半夜3:44，李隊長回電（女遊客），告知了我那串編碼（案件編號），在我連連道謝時，他只是笑笑說沒事的」。

女遊客5月4日上午到沙田警署取回丟失的卡包。(小紅書圖片）

女遊客5月4日上午到沙田警署取回丟失的卡包。(小紅書圖片）

女遊客周一取回卡包 驚歎內裡物品和紙幣「毫無損失」

女遊客周一來到沙田警署，「警官們快速高效，聯繫證物科將我的物品取回」。她說卡包中的每一樣東西被物證塑膠袋單獨封存各有編碼，她在出示各種證件照片並簽字後，取回卡包，「我拿着毫無損失的卡包站在了警局門口」，連紙幣都齊全，打卡作記錄。

她在帖文寫了幾句感受：

我真的好震驚，好感恩

半夜1點撥打熱線也是可以被秒接的嗎？

各賽馬場撿到物品，都會聯網總會上報方便查詢的嗎？

即便是夜裡1:00多，也會為了素未謀面的我跑去警署報案直到夜里3點多的嗎？

夜裡3點送來的失物、早上10點證物科已經分別查驗妥善封存，記錄在案了嗎？

太高效了，我的港



女遊客說，過程中沒有任何一個人責怪過她丟失卡包。她感謝馬會總部和沙田馬場的人員、以及沙田警署警官協助，也「謝謝撿到卡包連裡面紙幣碰都沒碰的每個好心人」，並寫了讚揚電郵給馬會，「深夜時分，各位工作人員仍保持專業、熱情、高效的服務態度，急人所急，處事嚴謹，令我深感敬佩與溫暖。」