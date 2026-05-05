調查：家庭幸福指數6.09分較去年上升　四成青年人願與AI傾心事

家福會今日（5日）公布「香港家庭幸福指數」，2026年家庭幸福指數分數為6.09分，較去年上升0.03分。調查發現，全港約有52萬人處於「家內孤島」狀態，不願與家人、朋友或AI傾訴；每五個人中，便有一人被界定為「孤獨」，較世衞數字嚴重。



另外，18至29歲年齡組別中，有四成受訪者表示願意與AI Chatbot（人工智能聊天機械人）傾訴心事。家福會建議，每日與家人相處至少2小時、傾談至少15分鐘，以紓緩孤獨感。



家福會發佈「香港家庭幸福指數」2026，並由家福會總幹事陳淑儀（中）、高級經理張詠珊（左）及研究員霍康廷（右）分享調查結果及建議。（家福會提供圖片）

是次調查特別加入「孤獨」相關問題 探討與 A.I相關情況

家福會於2026年1至2月進行，以隨機抽樣方式，透過固網及手提電話，邀請2,112名18歲或以上與家人同住的香港居民，回答「香港家庭幸福指數」問卷。

指數共有 26 條題目，涵蓋以下六個範疇：（1）家庭團結、（2）家庭資源、（3）家庭健康、（4）社會連繫、（5）社會資源和（6）生活平衡。此外，為響應世界衞生組織近年關注的公共衞生議題「孤獨」，是次調查特別加入相關問題，以探討家庭幸福、孤獨和與 AI人工智能相關的情況。

家庭幸福指數（家福會研究）

家庭幸福指數止跌回升 與2024年相若

調查顯示，自2019年首次調查研究以來，家庭幸福指數在2022及2024年連續下跌；今年則止跌回升，由2024年的6.06分升至2026年的6.09分，增加0.03分，整體幸福水平與 2024年相若。

家庭幸福指數（家福會研究）

月入略低於本港收入中位數家庭幸福指數低於平均值

調查又顯示，家庭月入少於4,000元與月入100,000元或以上者的家庭幸福指數，於2024 年已有0.6分顯著差距，今年更進一步擴大至1.01分。調查顯示，月入略低於本港收入中位數的家庭 （25,000-29,999元），其家庭幸福指數自2019年起持續下跌，今年該群組的幸福指數 (5.96 分) 甚至低於整體平均值的6.09分。

四成18至29歲受訪者願與AI傾訴心事

另外，調查指出，18至29歲年齡組別之中，四成受訪者 (41%) 表示願意與AI Chatbot傾訴心事。優先次序而言，撇除不認識 AI 的受訪者，18至29歲組別有七成（71%）相比 AI更願意與朋友傾訴；而相比AI更願意與家人傾訴心事的只有接近六成 (58%)，顯著低於 30歲或以上組別的近八成（78%），反映AI暫未能取替人類成為傾訴對象。