調查指各有三成保安或鄰居遇住戶求助時未提協助　家福會籲增支援

一項關於「有求助需要的家庭」獲支援的調查，分別訪問住宅保安員和住戶，各有九成受訪者在接觸到居民有求助需要時，均願意提供協助，但亦分別有三成受訪者因為當時的「不確定情況」而未有主動提供協助。此外，有75.6%受訪的鄰舍因為「一家唔知一家事」等原因，即使聽到鄰居有小朋友大哭甚至被打，亦未有作出任何行動。



家福會建議可增加對物管人員的支援，提供訓練等，而公眾方面則可增加教育及資源，讓他們能更有效幫助有需要家庭。物管亦可舉辦住戶活動等方式增加社會間的聯繫，以減少因「不熟悉」而未有提供協助的情況。



香港家庭福利會去年11月至12月期間進行了「物管與鄰舍支援家庭需要狀況」研究，訪問了630位住宅物管人員及344位鄰舍人士，發現近九成物管人員（89.6%）及鄰舍（84.2%）都會接觸到居民有求助或表達需要並願提供協助，但三成物管人員（30.5%）及鄰舍（32%）會因不確定當時情況而未有主動提供協助。

家福會青少年服務高級經理李夏儀認為，研究反映當家庭有求助需要時不論物管人員或鄰舍都願意提供協助，唯不知從何入手。她提到研究指出有近7成受訪者指過去1年有接觸到育兒上的狀況，有52%指曾聽過鄰居小朋友大哭、16%遇上父母會打小朋友、11%表示曾發現單位內傳出懷疑打小朋友的聲音，然而有75.6%因為「一家唔知一家事」等原因而未有作出任何行動，超過兩成人因為「不熟悉」而未有提供協助。

家福會提倡「社區鐵三角」，即除家人外，面對困難時鄰舍及物管都應盡量提供協助，共同建立友善的睦鄰關係，李夏儀建議可增加對物管人員的支援，提供訓練等，而公眾方面則可增加教育及資源，讓他們能更有效幫助有需要家庭。此外亦她亦建議可透過物管舉辦住戶活動等方式增加社會間的聯繫，以減少因「不熟悉」而未有提供協助的情況，「每人行多少少，都會見到成效。」

南豐物業管理副總經理符思穎補充指，物管在工作上接觸到不同住戶，扮演重要角色，增加與住戶的聯繫及信任，讓住戶在有需要時有信得過的人可以求助。