中東戰事｜香港機場5至6月約5%航班取消　運流局適時檢討機場收費

中東局勢動盪，國際油價波動。截至昨天（5日），5月及6月整體有少於5%往返香港的航班取消，傳統旅遊旺季7月整體約1%的航班被取消。運輸及物流局表示，取消航班的原因包括天氣、飛機技術問題、營運理由，以及其他機場的運作限制等，不一定完全因為燃油價格波動。對於會否考慮減免機場停泊費，運流局指會適時檢討機場收費。



超強颱風樺加沙襲港，香港逾千航班取消或延遲。航班今日（25日）復常，機場運作有序，無旅客鼓譟。（鄭子峰攝）

民建聯立法會議員陳克勤向運流局提出書面質詢，關注近期中東局勢動盪導致國際油價劇烈波動，令全球航空公司營運成本大幅上升，本港多間航空公司取消航班，要求提供5月、6月、7月香港機場的航班取消數字及比率。

超強颱風樺加沙襲港，香港逾千航班取消或延遲。航班今日（25日）復常，機場運作有序，無旅客鼓譟。（鄭子峰攝）

運輸及物流局局長陳美寶今天（6日）表示，截至昨天民航處接獲航空公司通報5月及6月傳統旅遊淡季整體少於5%的往來香港國際機場客運航班被取消，7月傳統旅遊旺季則整體約1%的航班被取消。然而，航空公司取消航班的原因亦包括天氣、飛機技術問題、營運理由，以及其他機場的運作限制等因素，不一定能完全反映因燃油價格波動而導致的航班取消。

她說，儘管有部分航班被取消，2026年4月的香港國際機場客運航班總數及客運量仍按年分別上升約5%及約8%。

超強颱風樺加沙襲港，香港逾千航班取消或延遲。航班今日（25日）復常，機場運作有序，無旅客鼓譟。（鄭子峰攝）

政府已要求本地航空公司盡可能減少對現有航班安排的影響，盡快向受影響乘客清楚交代航班整合後的相關安排，並就相關的變動及早通知乘客，包括根據機票條款退款，盡量減少對乘客造成的不便。

至於會否考慮向航空業界提供支援，如減免機場停泊費等，以減少航班取消的情況。陳美寶指機管局一直按照市場化原則釐定機場的收費水平，會繼續密切留意市場情況，適時檢討機場收費。