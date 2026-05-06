網約小巴｜運輸署確認將在荃灣至佐敦線試行　派3部紅色小巴營運

政府今年二月發表的《運輸策略藍圖》提出，在小巴測試「需求導向」公共交通模式，讓乘客透過應用程式預約上車。運輸署日前回覆荃灣區議會查詢確認，將於荃灣至佐敦線試行，研發應用程式和後台管理系統的公司，已邀請小巴營辦商參與，會提供三輛紅色小巴作測試。



運輸策略藍圖提到試驗按需求營運的小巴。（藍圖）

《運輸策略藍圖》提出，在小巴測試「需求導向」公共交通模式，讓乘客透過應用程式預約上車。（資料圖片／鄭子峰攝）

運輸署較早前書面回覆荃灣區議會查詢表示，網約小巴試驗計劃已有一間研發公司向智慧交通基金申請撥款資助，研發的應用程式和後台管理系統。研發公司已自行邀請一間公共小巴營辦商參與研發項目；營辦商會提供3輛紅色公共小巴，在其營運的其中一條佐敦至荃灣的路線進行測試。

署方又指，測試預計在今年稍後時間開始，具體安排仍在籌劃中。署方會與研究團隊保持密切聯繫，以了解項目的成效及公眾的接受程度。