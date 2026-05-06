網約小巴｜運輸署確認將在荃灣至佐敦線試行 派3部紅色小巴營運
撰文：林遠航
出版：更新：
政府今年二月發表的《運輸策略藍圖》提出，在小巴測試「需求導向」公共交通模式，讓乘客透過應用程式預約上車。運輸署日前回覆荃灣區議會查詢確認，將於荃灣至佐敦線試行，研發應用程式和後台管理系統的公司，已邀請小巴營辦商參與，會提供三輛紅色小巴作測試。
運輸署較早前書面回覆荃灣區議會查詢表示，網約小巴試驗計劃已有一間研發公司向智慧交通基金申請撥款資助，研發的應用程式和後台管理系統。研發公司已自行邀請一間公共小巴營辦商參與研發項目；營辦商會提供3輛紅色公共小巴，在其營運的其中一條佐敦至荃灣的路線進行測試。
署方又指，測試預計在今年稍後時間開始，具體安排仍在籌劃中。署方會與研究團隊保持密切聯繫，以了解項目的成效及公眾的接受程度。
網約小巴非網約車 運輸署稱有特定路線 機場通宵巴可研不跟站行政府研推網約小巴 01消息：佐敦至荃灣試行 App預約上落車點運輸策略藍圖｜運輸署將成立應用促進組 擬2035年公交應用自動車網約車｜運輸策略藍圖：料首批持牌網約車平台最快今年第四季營運運輸策略藍圖｜研增過海交通量 包括探討擴建隧道 另引智慧公交