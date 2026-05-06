Instagram參照13+電影分級標準推限制功能　18歲以下少年自動套用

社交媒體被指加劇青少年心理健康危機。Facebook母公司Meta今（6日）宣布，Instagram在香港推出更嚴格青少年帳戶限制功能，參照13+電影分級標準，青少年在Instagram上看到的內容，將與適齡電影中的內容相似，青少年將無法關注經常分享不適齡內容的帳戶等。



Meta指，18歲以下青少年將自動套用此更新設定，未經家長同意將無法自行更改，更新後的內容設定已開始逐步向香港的青少年帳戶推出，並將在未來數月內全面推出。



Meta今（6日）宣布，Instagram在香港推出更嚴格青少年帳戶限制功能，參照13+電影分級標準，青少年在Instagram上看到的內容，將與適齡電影中的內容相似。（Meta提供圖片）

Meta參照13+電影分級標準重新審視適齡指引，並作出相應更新，希望透過今次改動，讓青少年在13+設定下的體驗，更接近觀看一部被評為適合13歲以上觀眾的電影的Instagram 版本。

Meta表示，此舉承接早前推出的改版青少年帳戶及更嚴格的「限制內容」設定，該設定已於2025年10月在英國、美國、澳洲及加拿大上線。

除了對青少年隱藏或禁止推薦含性暗示內容、血腥或令人不安的圖像，以及煙草或酒精銷售等成人內容的原有政策外，Meta亦進一步收緊相關規範，包括隱藏或不推薦含有粗俗語言、某些危險特技，以及可能鼓勵潛在有害行為的其他內容，例如展示大麻用具的帖文。

Meta今（6日）宣布，Instagram在香港推出更嚴格青少年帳戶限制功能，參照13+電影分級標準，青少年在Instagram上看到的內容，將與適齡電影中的內容相似。（Meta提供圖片）

青少年無法關注不適齡內容帳戶 相關帳戶無法向其發送私訊

在新措施下，青少年將無法關注Meta發現經常分享不適齡內容的帳戶，或名稱或簡介顯示並不適合青少年的帳戶。如果青少年已關注這些帳戶，他們將無法再查看或互動其內容、向其發送私訊，或在任何人的帖文下看到其評論。Meta亦不會向青少年推薦這些帳戶，並會在搜尋結果中進一步降低這些帳戶的可見度。相關帳戶同樣無法關注青少年、向其發送私訊或在其帖文下留言。

封鎖「酒精」、「血腥」等字詞

Meta指，已封鎖與部分敏感主題相關的搜尋字詞，如自殺、自殘和飲食失調，現在Meta 亦將封鎖更多與成人內容相關的搜尋結果，例如「酒精」或「血腥」，並努力確保即使這些字詞被拼寫錯誤，仍然會被系統攔截。

在更新後的政策下，違反適齡指引的內容將不會出現在青少年的推薦內容，包括探索、Reels 及動態消息中的推薦、動態消息、限時動態或評論中，即使內容來自其已關注的帳戶。如果有人在私訊中向青少年發送此類內容的連結，他們將無法打開。

Meta為希望加強管控的家長推「限制內容」設定。（Meta提供圖片）

為希望加強管控的家長推「限制內容」設定

另外，Meta已更新青少年的AI使用體驗，參照13+電影分級標準進行調整，意味着AI不應作出在13+分級電影中會顯得不恰當的不適齡回應。對於希望加強管控的家長，Meta推出全新、更嚴格的「限制內容」設定，從青少年帳戶體驗中過濾更多內容，亦會移除青少年查看、發表或接收帖文下評論的功能。