Meta發250億美元債　投資者漸露疲態　定價風險溢價高於上輪

Meta Platforms Inc.發行250億美元投資級債券，為六個月內第二次推出超大規模債券發行，與此同時，投資者開始顯現疲態。此次債券發行分為六個部分，其中幾乎所有品種的定價風險溢價都高於Meta 10月份的發行水平，表明投資者要求更高回報才願意購買這家Facebook母公司的債券。



投資者對該公司債券的認購峰值為960億美元，低於此前那筆300億美元債券發行時約1,250億美元的認購規模。還有其他跡象顯示，市場對Meta前景的擔憂正在加劇，投資者擔心該公司在人工智能領域的投入可能無法獲得回報。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

在公布季度業績並上調資本支出預期後的次日，該公司股價錄得六個月來最大跌幅。與此同時，以衍生品來對沖其債務違約風險的成本周四升至紀錄新高。大型科技公司在爭奪人工智能主導地位的過程中大舉舉債。投資者和策略師表示，未來人工智能相關債務的定價和條款可能會面臨更大的壓力。一位直接了解交易情況的知情人士稱，在Meta此次發債中，期限最長、於2066年到期的債券收益率較美國國債高出1.47個百分點，而初步定價討論為多達1.8個百分點。Meta去年10月發行的40年期債券利差為1.1個百分點。